Fannemel om å miste verdensrekorden: – Det var deilig

– Nei, dette er ikke surt. Det er i hvert fall ikke noe jeg har kjent på ennå. Det første som slo meg da de tok rekorden var at det var litt deilig, sier Anders Fannemel til NRK.

Nordmannen ble vraket til lagkonkurransen i Raw Air og måtte følge konkurransen fra tilskuerplass.

Der fikk han se at verdensrekorden hans på 251,5 meter fra 2015 røk med solid margin.

– Nå kan jeg gå videre

Først satte lagkompisen Robert Johansson verdensrekord med 252 meter. Men bare 30 minutter senere smadret Stefan Kraft rekorden da han landet på 253,5 meter.

Men Fannemel deppet ikke av den grunn.

På spørsmål om hvorfor det er «deilig» å se en verdensrekord ryke, svarer Fannemel:

– Jeg vet ikke. Da kan jeg gå videre. Da kan jeg heller konsentrere meg om å hoppe på ski igjen.

SE VIDEO: Her kan du se Stefan Kraft sette verdensrekord i Vikersund. Du trenger javascript for å se video. SE VIDEO: Her kan du se Stefan Kraft sette verdensrekord i Vikersund.

Evensen forstår Fannemel

NRKs hoppekspert Johan Remen Evensen sier at han forstår Fannemel godt. Evensen hadde selv verdensrekorden i over fire år, og forteller at han ble sliten av alt som fulgte med rekorden.

– Når du har en verdensrekord forventer du at den skal ryke hele tiden. I neste hopp, neste dag eller neste år. Man får også veldig mange spørsmål inn mot skiflygingsrenn fra alle journalister. Det blir veldig mye oppstyr, sier Evensen.

Han sier at det var en befriende følelse å se rekorden bli knust i 2015.

– Det var en lettelse å kunne gi den videre og bli ferdig med det. Jeg skjønner Fannemel veldig godt, sier Evensen.

Anders Fannemel er utrolig imponert over prestasjonene til lagkompisen Robert Johansson og østerrikeren Stefan Kraft.

– Det ser så rått ut og det er veldig bra for hoppsporten. At det er mulig i det hele tatt, er ubegripelig, sier Fannemel.