Fagermo om TV-ekspertene: – Det trengs en opprenskning

Du leser nå NRKs intervjuspalte «På hjemmebane». Her møter vi kjente idrettsprofiler og stiller dem en rekke spørsmål om stort og smått.

I dag: Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo (55).

Aktuell med: Eliteserien er i gang.

Vi starter med fem faste og kjappe spørsmål:

– Utenom fotballen, hva er det du bruker mest tid på?

– Krim. Kun TV.

– Når brukte du sist 1000 kroner eller mer på en middag?

– Ofte. Det gjør jeg to ganger i uka, senest for to dager siden.

– Hva er det dummeste kjøpet du har gjort det siste året?

– Når du er blitt så gammel som meg gjør man ikke så mange dumme kjøp lenger. Det kan hende noen mener jeg har gjort bomkjøp med Vålerenga, men privat kan jeg ikke si at det er så mange.

– Hva er det som kan gjøre deg skikkelig forbannet?

– Urettferdighet. Å se at folk, enten det er etnisitet, barn eller andre, at man er stygge mot folk fordi de er som de er, det provoserer meg mest.

– Hva er din mest kontroversielle mening?

– At dommerne i Norge er det svakeste leddet i Eliteserien.

Fagermo tror det er urealistisk med VIF-gull i 2023. Foto: Hanna Hiim Sindre / MRK

– Fagermo. Hvor nær var du – egentlig – å få sparken i fjor?

– Ikke i nærheten. Rett og slett. Ut fra media tror jeg mange tror jeg var det, men ikke i nærheten. Jeg vet hva ledelsen i klubben vil. Det kan jo bli et medietrykk og trykk fra andre som er glade i Vålerenga, men eieren og styret bestemmer. De vet hva slags filosofi de har ansatt meg på, og den filosofien har jeg levert på. Det er ingen som har fått frem så mange unge spillere som meg og spilt med så mange i Eliteserien. Vi går i veldig riktig retning ut fra filosofien, men det har ikke blitt sportslige resultater av det med sjetteplass i fjor og sjuendeplass året før. Det er ikke godt nok i Vålerenga, da kunne jeg like gjerne trent Odd videre. Men ut fra spillerstallen og retningen klubben ønsker, er det riktig. Derfor har jeg en trygghet der når det gjelder å få sparken.

Fagermo håper å få mye å smile av i 2023. Foto: Christoffer Andersen / NTB

– Du har tidligere spøkt mye med at Molde er et kjøpelag. Hva tenker du om at de fikk nye 130 mill. inn på konto etter Forfana-salget?

– Molde har bygd seg opp gjennom å kjøpe og selge. Det er ingen tvil om det, det er nesten ingen som har kommet gjennom nåløyet via et akademi der. Men de har vært gode på det, veldig gode til å forvalte de ressursene de har. Det er jo unaturlig at en klubb som ligger der de ligger har så mye ressurser, men de har et eierskap som gjør det mulig. Og de har vært flinke til å ta vare på det, og det er imponerende. Og Fofana er jo delvis utviklet der.

Fagermo trekker pusten og fortsetter resonnementet:

– De har også klart å få frem spillere som de har hentet til en relativt lav verdi, men de har hele tiden hatt mulighet til å kjøpe de beste i Norge til en relativt rimelig pris, bruke dem og selge for en høyere pris. Selvfølgelig via et godt samarbeid med Jim Solbakken, som sitter med de største talentene i Norge, og de har hatt ham til å kanalisere spillere inn. Han favoriserer Molde, og siden han er en såpass sterk agent har det vært en stor fordel for driften av Molde. Glimt har bygd seg mer opp selv, slik vi prøver å gjøre her. I dag er de i en situasjon der de kan kjøpe ferdig vare, slik Molde har gjort lenge, men de har utviklet seg dit.

NRK har tilbudt Jim Solbakken å svare på Fagermos uttalelser, men har foreløpig ikke fått svar.

VIF-treneren har hatt mørke dager i sjefsstolen på Valle. Men han ser lys i enden av tunnelen. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB

– Hvis du fritt kunne velge en eliteseriespiller, hvem hadde du hentet til VIF?

– Hvis jeg fritt kunne velge? Hvem skulle det vært, egentlig. Nå må jeg tenke litt, det er et vanskelig spørsmål. Et vanskelig spørsmål. Jeg tror jeg ville hentet en målfarlig midtbanespiller. Jeg får ikke hentet han i Glimt, men det måtte vært noe sånn, for vi er ikke farlige nok fra midtbanen.

– Du tenker på Hugo Vetlesen?

– Ja, noe sånn. Vi kan ikke bare score mål fra de fremme, vi må ha mål fra midtbanen også. Og han har jo hatt en eventyrlig historie fra Stabæk til Glimt.

– Du har jo alltid vært opptatt av talentutvikling. Nå hører vi store ting om 2006-modellen Aleksander Hammer Kjelsen. Er det berettiget?

– Ja, han er en av Europas største midtstoppertalenter, så det er absolutt berettiget. Men vi har flere enn Aleks, og det er med på å gjøre denne jobben her veldig gøy, og han er et veldig, veldig stort fotballtalent.

– Er han tiltenkt spilletid i år?

– Ja, det er han. Gjennom en god vinter nå vil han ta nye steg, og han er såpass langt fremme fysisk allerede, så han er god nok til å spille i Eliteserien.

Aleksander Hammer Kjelsen var med i troppen i Vålerengas første seriekamp for sesongen. Foto: Christoffer Andersen / NTB

– Odin Thiago Holm døpte du i fjor til Eliteseriens beste spiller. Hva forventer du av ham i år?

– Det har jeg aldri sagt, da har man misforstått, det jeg mente er at han er det største talentet i Eliteserien. Men at han er den beste spilleren? Han har for lite erfaring til det. Men når han er på sitt beste er det ingen spillere som matcher det offensive registeret han har, for så vidt ikke defensivt heller. Men for å være den beste spilleren må man prestere på høyt nivå gang etter gang, og han er ikke Patrick Berg ennå, for å ta et eksempel.

Dag-Eilev Fagermo mener han er opptatt av å være nytenkende som fotballtrener. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB

– Over til noe helt annet: Stadig mer spesialisering i fotball og fem innbyttere åpner for flere spesialister i sluttfasen av kamper. Kanskje dette vil gjøre at det i fremtiden vil være spillere i tropp som egentlig ikke er gode nok, men som har ekstrem spisskompetanse i deler av spillet, som for eksempel hodestyrken til Tor Hogne Aarøy. Har du selv tenkt den tanken?

– Den spisskompetansen med Tor Hogne Aarøy er interessant, for oss som husker det, det er ikke noe dum idé. Selv om jeg prøvde å boikotte VM, så jeg litt likevel. Da la jeg merke til at Saudi-Arabia tidvis spilte 6-2-2, det er det til og med lag i Premier League som gjør defensivt nå, og det kommer jo trender og ny utvikling i fotballen hele tiden. At man i fremtiden skal ta seg råd til å ha den type kompetanse, det ser jeg ikke bort fra. Svakheten til norske fotballtrenere er nok at vi er veldig generelle, og gjør veldig mye av det samme. De som tør å tenke litt slik vil nok kanskje score noen poeng på det.

– Ståle Solbakken hentet inn egen dødballtrener til Norge. Jürgen Klopp har brukt innkasttrener. Hva er det mest nytenkende ved Fagermos fotballfilosofi akkurat nå?

– Nå har jeg vært på noen studieturer nylig, så vi har en del nytenkning. Nå gjør vi blant annet grep rundt arbeidsmiljøet, hvis vi kan kalle det for det, og lagmoralen til spillerne. Vi skal få en mer sammensveiset gruppe. Fotballfaglig gjør vi også ting, uten at jeg skal fortelle om det her.

– Hvor har dere vært på studietur?

– Vi har vært i PSV, Barcelona, Leeds, Aston Villa, et Villa-lag som kanskje er best i Europa på spillerutvikling nå. Vi har besøkt mange miljøet i desember, nå skal vi sette det sammen og se hva vi kan ta med til Vålerenga. For det er ikke alt som er overførbart på grunn av stor ressursforskjell.

– Hva gjorde mest inntrykk på deg på disse besøkene?

– Aston Villa gjorde desidert best inntrykk i kraft av at de har fasiliteter og kompetanse på et veldig, veldig høyt nivå. Det var ting der jeg lærte, som jeg ikke kunne, som jeg kan ta med her og gjøre spillerne våre bedre.

– Hva da?

– Vi bruker noen kroner nå på noen tiltak. Jeg er en klubbmann, og helt siden jeg kom til Vålerenga har vi brukt mange millioner på infrastrukturen her, i stedet for å bruke det på spillere. Dette er verktøy for å gjøre spillerne bedre, og det skjønner kanskje ikke alle. Det er viktig for at Vålerenga skal vokse som klubb, i hvert fall med filosofien vi har. Det er i kjølvannet av det at vi setter i gang tiltak ut fra det jeg lærte der ute. Dette er tiltak opp mot ernæring, det fysiske og medisinske aspektet og på det fotballmessige.

– Har du noen konkrete eksempler?

– Ja, men det er statshemmeligheter, dette. Vi må ha noen konkurransefortrinn.

Er det noe Dag-Eilev Fagermo er sikker på, er det at talentutvikling er morsommere enn spillerkjøp. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– I år er Eliteserien tilbake til hos TV 2. Hvilke tanker gjør du deg om det?

– Det tror jeg i hvert fall er langt bedre enn der det var. Nå blir det mye bredere plattformer, og en kanal, som din, som kan spre dette her mer ut til folket. Jeg håper også at TV 2 kan få inn litt nye folk, slik at vi slipper de samme fagfolkene, journalistene og kommentatorene. Der trengs det en opprenskning. Jeg forventer at TV 2 løfter produktet, rett og slett.

– Hvis du hadde vært sportsredaktør i TV 2, hvilke personer hadde du selv hentet inn i ekspertroller rundt Eliteserien?

– Jeg ville i hvert fall valgt mer moderne, folk som ikke har vært med lenge i TV-ruta. Men jeg synes jo Åge Hareide var veldig flink for NRK under VM, Nils Johan Semb er fortsatt god. Det er noen gamle trenerpersonligheter som fortsatt er veldig sterke og flinke. Generelt trengs det nytt blod inn, men man kan ikke hente spillere som omtrent ikke har spilt i Eliteserien. De kan ikke bare ha vært store i kjeften, de må ha en sterkere bakgrunn. Det ville jeg sett etter.

– Kommer du selv til å bli ekspert en gang i tida?

– Det kan hende, jeg har fått spørsmål om det mange ganger. Og jeg har vært med så lenge i Eliteserien at jeg mener jeg kunne gjort en god jobb der.

– Jeg husker jeg intervjuet deg for en del år siden. Da sa du at du «aldri ser på magasinsendinger som Fotballkveld». Er du blitt mer opptatt av det som blir sagt og gjort på TV nå?

– De sendingene ser jeg aldri på. De er preget av en journalist og en ekspert, jeg må prøve å ha et objektivt syn, og den kunnskapen jeg trenger om de andre motstanderne henter vi ut ved å se kamper. De kampene ser vi alltid uten lyd. Men det kan hende jeg ser en kamp på TV hvis vi har spilt dagen før eller dagen etter. Det hender jeg av og til slår av lyden, i hvert fall hvis jeg skal se den faglig, for en kommentator kan prege kampen. Og det er ikke sikkert han er i nærheten av å ha rett. Faglig ser jeg uten lyd, kos med lyd.

– Men du var jo med på å ansette en av de mest høylytte TV-ekspertene (Joacim Jonsson) som Vålerengas nye sportsdirektør?

– Tanken var å få ham til å dempe seg. Det har vi greid, han er blitt mye roligere, hehe. Nei, vi hadde en sterk prosess opp mot å ansette ny sportssjef i Vålerenga, og han gjorde det veldig bra. Derfor ansatte vi ham.

Dag-Eilev Fagermo er et yndet intervjuobjekt. Her med reporter Vegard Flemmen Vaagbø. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

– Hvordan opplever du VIF-Jonsson sammenlignet med medie-Jonsson?

– I media er han mye mer tøff og trynet og høylytt, mer tabloid. Mens her må han jobbe grundigere og roligere, derfor blir han litt avvæpnet sammenlignet med TV-jobben. Jeg kunne også stått på TV og vært tøff, men nå må han stå til ansvar. Det er lettere å sitte på TV og si hva alle bør gjøre enn å ha et ansvar som arbeidsgiver selv.

– Både du og han har sterke meninger om ting og tang. Hvordan jobber dere sammen?

– Veldig bra, jeg er veldig fornøyd. Vi har jo forskjellige oppgaver, han jobber stort sett med spillerlogistikk, og det er jo blitt veldig viktig. Jeg er ikke så glad i det, men det er sånn det er. Vi prater sammen flere ganger om dagen for å ha en spillerlogistikk Vålerenga er tjent med.

– I vinter ble det spilt nok et internasjonalt mesterskap uten norsk deltakelse. Hvorfor lykkes ikke Norge?

– Det er et stort spørsmål. Men vi er et lite land som ligger langt nord. Du kan si at Kroatia er et lite land også, men de ligger i hjertet av fotball-Europa. Men vi nærmer oss, og vi har plutselig verdensstjerner i Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard. Og nå har vi en landslagstrener som er god nok til å få oss til mesterskap, jeg mener at vi nødvendigvis ikke alltid har hatt det. Og så har vi flere talenter, og bredere utvalg å ta av.

– Det er et sammensatt spørsmål og mye går på treningshverdagen. Trener vi nok, trener vi for dårlig? Vi trener ikke i nærheten av så bra som vi gjorde. Når jeg er ute og ser nå, trener de tøffere ute. For 20-30 år siden var det kanskje vi som trente best, nå er vi ikke i nærheten av å trene best. Har kunstgress tatt oss dit vi trodde? Jeg hadde troen på det, og snakket veldig kunstgressets sak. Og kunstgress er viktig nå når du ser været, med haller og så videre, men har det tatt oss dit vi trodde?

– Ståle Solbakken mener jo at kunstgress i stor grad bør fjernes fra toppfotballen i Norge og forbeholdes trening og bredde. Har han et poeng?

– Ja, det har han. Men sånn som her, der mange lag skal dele på banen vår, det er ikke noe toppidrettskultur over det. Det er helt høl i huet at Intility har kunstgress, men det må det ha når så mange skal utpå der, hvis ikke blir det en potetåker. Men ideelt sett skulle Vålerenga, som ligger i Oslo, hatt gress.

– Opplever du det som urealistisk at man får gress på Intility og heller sender bredden til andre baner i nærheten?

– Ja, det tror jeg er urealistisk. Det er vel politisk bestemt, vi fikk jo stadion for en krone, så det er lang vei frem. Hvis Vålerenga skal spille på gress må man på Ullevaal igjen.

Dag-Eilev Fagermo er spent på det som kommer i 2023-sesongen. Foto: Hanna Hiim Sindre / NRK

– På de 11 første rundene i fjor ble det 11 poeng. Folk snakket om at du kunne få sparken. Hvordan var det å være Fagermo i den perioden?

– Det er nok den tøffeste perioden jeg har vært borti, uten tvil, så lenge jeg har vært topptrener. Ikke fordi omgivelsene, supportere eller media vil sparke meg, men mer det at vi ikke fikk det til. Jeg var, og er, såpass selvsikker at jeg vet jeg kommer til å få det til i Vålerenga. Og jeg fikk det til ganske raskt, det var ganske bra å ta medalje med et lag som holdt på å rykke ned året før, men så begynte det å stange. Det gikk feil vei, og da vi begynte så dårlig som vi gjorde, begynte jeg i praksis å jobbe meg i hjel. Jeg slet med å sove, og kom inn i en slik spiral, fordi man vil så gjerne lykkes. Det er dette som er tøft. At omgivelsene er misfornøyde, såpass lenge har jeg vært med, så det tåler jeg. Der er jeg sterk. Men når ting går feil vei begynner jeg å granske meg selv, hva er det som er feil, hvorfor er det sånn?

– Du bruker begrepet «jobbe seg i hjel». Hvordan merket familien din at denne perioden preget deg?

– Barna mine er vokst ut, men de merket det nok. Kona må du spørre, men jeg er helt sikker på at hun merket det. Du distanserer deg i slike perioder og blir en ensom person som ikke er opptatt av å prate med andre. Det beste stedet å være når du har ordentlig motgang, det er sammen med trenerteamet, for det er der man kan løse utfordringer. Men jeg er ikke en mann å være sammen med i slike perioder, det er en egoistisk jobb og du blir et stort ego som person når du har sånne motgangsperioder som i fjor. Det var det tøffeste jeg har vært borti, og da isolerer jeg meg som person.

– Hva må VIF oppnå i 2023 for at du skal bli fornøyd?

– Jeg har, i likhet med de trenerne som var før meg, kommet hit for å få ut det potensialet «alle» mener Vålerenga har. Da må vi være i toppen. Helt oppe i toppen.