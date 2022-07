Fagermo meiner eigen 19-åring er Eliteseriens beste – det får supertalentet til å fnyse

– Eg har ikkje sett eit større fotballtalent i Noreg nokon gong. Når Odin er skadefri, er han den beste spelaren i Eliteserien.

Dag-Eilev Fagermo lyser opp når han snakkar om midtbanejuvelen sin.

Odin Thiago Holm var endeleg tilbake på banen igjen tidleg i juli, etter at han i mai pådrog seg nok ein skade. No har det vorte tre innhopp på rappen for ungguten, som fekk spele éin omgang i 4-2-sigeren mot Viking sist helg.

Det til den store gleda til Vålerenga-sjefen, som prisar seg lykkeleg over å ha 19-åringen tilbake og skadefri.

I AKSJON: Thiago Holm fekk 45 minutt mot Viking førre eliteserierunde. Foto: Christoffer Andersen / NTB

Ueinig med sjefen

– Det er ein ganske sterk påstand å meine at han er Eliteseriens beste spelar, med tanke på kor lite han har spelt?

– Det er det. Men det er fordi potensialet er så stort. Han er ikkje den beste spelaren til Eliteserien så lenge han ikkje speler, men potensialet er så høgt at når han speler og får spele over tid, så er han det, meiner Fagermo.

Det får stortalentet til å smile, men han er ueinig i påstanden til sjefen.

– Det er nok litt humor i det. Eg har ikkje bevist noko som helst enno. Men det er artig at han seier det, svarar Thiago Holm.

– Er du den beste spelaren i Eliteserien?

– Det er eg nok ikkje, seier han.

Skadeplaga

Fagermo beskriv trønderen som ein «komplett» spelar, trass sin unge alder og korte fartstid på toppnivå. 19-åringen har vore svært skadeplaga sidan han kom til hovudstadsklubben i 2019 og vore meir på sidelinja enn på banen.

Ein meniskskade har sett Thiago Holm på sidelinja i sesongstarten to år på rad. Førre sesong gjekk han glipp av dei første ti eliteseriekampane, medan i år rauk dei første seks kampane for midtbaneeleganten, som har gitt seg sjølv mellomnamnet «Thiago» på grunn av begeistringa si for Liverpool-spelaren Thiago Alcântara.

STORNØGD: Fagermo meiner Thiago Holm er Eliteseriens beste spelar, og håpar å behalde ungguten så lenge som mogleg. Foto: Christoffer Andersen / NTB

– Han har fart og fysikk på eit internasjonalt nivå. Han har eit blikk og ferdigheiter som også er på eit internasjonalt nivå, som få norske spelarar har. Det er berre for han å få meir erfaring og halde seg skadefri, så er det ikkje lenge han er i Noreg, dessverre, seier Vålerenga-trenaren.

– Utruleg spennande

Eliteserieekspert i Discovery, Petter Bø Tosterud, meiner ein må sjå Thiago Holm hyppigare på eliteseriearenaer før ein kan felle ein dom over kor god han er, samanlikna med resten.

– Ein såg jo i ein 20 minutts periode mot Viking sist at han evna å vere ekstremt dominant i ein eliteseriekamp.

Eksperten er klar på at Vålerenga har mykje godt i vente, viss midtbanespelaren held seg skadefri.

– Han er ein utruleg spennande spelar som kan vere med å avgjere kampar. Han kan bli ekstremt viktig, seier han og legg til:

EKSPERT: Tosterud meiner Thiago Holm er ein spelar fleire utanlandske klubbar allereie har på blokka. Foto: Jan Kåre Ness / NTB

– Det einaste han ikkje kan er å spele fleire kampar etter kvarandre. Det har vore han akilleshæl.

I mai var det ein lyskestrekk som sat Thiago Holm ut av spel. Etter tre eliteserieinnhopp i juli, seier hovudpersonen at han er klar for å endeleg starte ein ligakamp igjen.

– Det har vore tøft med skadane, gong etter gong no. No ser det veldig bra ut. vi har tre sigrar på rad og kroppen kjennest veldig fin ut.