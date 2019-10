Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Det blir en rolig feiring, vi har kamp igjen på søndag. Men det er helt fantastisk, sier hovedpersonen selv til NRK.

Han gliser godt før han løper bort til Haugesund-fansen for å motta hyllesten etter kampen. Det er ikke rart. Samuelsen sørget nærmest på egenhånd for at Haugesund nå skal spille cupfinale mot Viking på Ullevaal i desember.

ENORM GLEDE: Haugesund-spillerne jubler sammen med bortefansen på Skagerak Arena torsdag kveld. Foto: Trond Reidar Teigen

Måtte «kveles»

For først skaffet han straffesparket som sørget for 1-0 til gjestene, fullstendig mot spillets gang.

Deretter da han i en periode med voldsomt Odd-press, snappet opp ballen på vertenes halvdel, satte fart mot mål og hamret ballen i korthjørnet. Dermed stod det 2-0 til gjestene med under ti minutter igjen å spille.

Det spørs om det ikke kjennes svært bittert for Odd-trener Fagermo. Allerede før kampen advarte han mot Samuelsen. Han mente 22-åringen måtte «kveles», med det mente han «tas ut av kampen». Men det klarte de bare i en drøy omgang.

– Alle har sett potensialet til Martin. Nå har han klart å vise det. Han har stabilisert nivået sitt. Det er der vi ønsker å ha ham. Det utvilsomt en god fotballspiller, sier Haugesund-trener Jostein Grindhaug.

KLAR FOR FINALE: Haugesund-trener Jostein Grindhaug (i midten), kan glise for for cupfinale. Foto: Trond Reidar Teigen

– Vi visste at jo lengre kampen gikk, jo større overgangsmuligheter ville vi få. Og når Martin driver en annen idrett, plutselig, så er det vanskelig å stoppe ham. Helge (keeper, journ.anm.) var god, men Martin var hakket bedre, sier Christian Grindheim og gliser.

Minuttet før full tid sørget også Sondre Tronstad for at det ble en råsterk 3-0-seier for bortelaget.

Tam førsteomgang

Men i løpet av det første 45 minuttene var det egentlig lite som tydet på at Haugesund skulle stikke av med den siste cupfinalebilletten.

For Odd dominerte banespillet voldsomt, selv om de store sjansene uteble. I den første omgangen var kanskje Tobias Lauritsen – for øvrig midtspiss i toppscorer Torgeir Børvens karantenefravær – nærmest. Men avslutningen fra spiss vinkel gikk like utenfor.

En Odd-scoring lå likevel i lufta.

Danset seg forbi Odd-forsvaret

Derfor må det ha vært en enorm kalddusj det som inntraff etter pause. Lagene hadde bare vært på banen noen få minutter da Martin Samuelsen ble satt opp i mellomrommet. Han satte fart.

Til slutt utfordret han Fredrik Semb Berge inne i Odds 16-meter. Der hadde Odd-stopperen ikke annet valg enn å klippe ham ned.

Dommeren pekte på straffemerket. Der var Niklas Sandberg iskald. Keeper Rossbach gikk den ene veien, ballen den andre. Dermed var Haugesund i ledelsen – helt mot spillets gang.

SJANSELØS: Odd-keeper Sondre Rossbach ser straffen fra Niklas Sandberg gå rett i mål. Foto: Trond Reidar Teigen

To kjappe like før slutt

Scoringen tok imidlertid ikke piffen av hjemmelaget. Vebjørn Hoff var nære med en god heading. Fredrik Nordkvelle var om mulig enda nærmere ikke bare én gang, men to ganger. Ved alle tre anledninger var keeper Helge Sandvik bunnsolid og nektet å slippe Odd inn i kampen.

Så, syv minutter før full tid, gjorde Samuelsen alt selv. Han snappet ballen fra Fredrik Oldrup Jensen. Satte så fart mot mål og hamret inn 2-0-målet i korthjørnet.

Da gikk luften ut av Odd-laget, som kort tid senere fikk se Sondre Tronstad leke seg nede ved dødlinja, før han satte inn 3-0.

ENGASJERT: Odd-trener Dag-Eilev Fagermo, her på sidelinjen underveis i cupkampen mot Haugesund. Foto: Trond Reidar Teigen

– Overraskende og skuffende

Odd-trener Fagermo hadde ikke mye bortforklaringer etter kampen. Han mener straffesparket i andreomgang var «håpløst» for deres del og at laget hans deretter ble stresset.

– Når 2-0 kommer, så er det kjørt. Det er overraskende å tape 3-0 mot et lag som ligger såpass langt bak oss på tabellen. Det er både overraskende og skuffende, sier Fagermo til NRK.

At han manglet toppscorer Torgeir Børven gjorde han heller ikke noe stort poeng ut av.

– Når vi ikke vinner, så er vi ikke gode nok. Vi må unne dem cupfinale da, sier han.

NRK-ekspert Carl-Erik Torp vurderte Odds prestasjon slik:

– Det åpnet bra og har nok av sjanser. Setter man de, så endrer ting seg fort. Det er marginer i sånne kamper. Men alt i alt er jeg skuffet på vegne av Odd, sier han.

Dermed møter Haugesund Viking i cupfinalen på Ullevaal Stadion den 8. desember.