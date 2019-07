Få dagar før sesongstart: Sju spelarar i stallen og 12 minuspoeng

11 dagar før seriestart er det krise i tradisjonsrike Bolton Wanderers.

Bolton var blant dei 12 klubbane som var med på å starte The Football League i 1888, og er inne i sin vanskelegaste periode nokon gong.

Krisa har ført til at to treningskampar er avlyste, og spelarane har ikkje fått løn på 20 veker, ifølgje BBC. Derfor streikar dei.

PFA – fagforeininga for dei profesjonelle fotballspelarane – støttar spelarane så godt dei kan med lån. Men direktør Gordon Taylor fryktar at den tradisjonsrike klubben kan bli lagt ned. – Klubben er i eit økonomisk kaos, seier han til talksport.com.

– Burde vore ein attraktiv klubb

OPTIMIST: Eirik Hiim Titland er leiar i Boltons norske supporterklubb, og er spent på kva som skjer i den nærmaste framtida. Men supporterklubben har uansett planlagt fellestur til Bolton i haust. Foto: Privat

Eirik Hiim Titland er leiar i Boltons norske supporterklubb, ein klubb med 153 medlemmer. Han meiner gjelda skriv seg frå glansdagane i Premier League. Bolton rykka ned i 2012 etter 11 sesongar samanhengande på toppnivå.

– Men den gongen hadde vi ein eigar, Eddie Davis, som tok seg av kreditorane. Derfor merka vi aldri noko av gjelda, som så vidt eg kan hugse var oppe i 192 millionar pund på det meste, seier Titland til NRK.

Så selde Davis klubben, og då begynte problema for alvor. To eigarskifte følgde, og problema vaks.

– Vi kan berre spekulere i kvar pengane blei av, men rekningane blei heilt tydeleg ikkje betalt, seier Titland. – Bolton burde vore ein attraktiv klubb, så godt som gjeldfri og med stort potensial.

Har berre sju spelarar

Klubben har sidan mai i år vore sett under administrasjon på grunn av 13 millionar kroner i ubetalt skatt. Det er også grunnen til poengtrekket.

– Drifta av klubben har vore så ille så lenge at EFL (ligaen) burde teke grep for lenge sidan. Derfor burde minuspoenga vore belasta oss i fjor. Nedrykket var vel ikkje til å unngå uansett, men å få øydelagt neste sesong også blir ei ekstra belastning, seier supporterleiaren.

Bolton kan ikkje starte salet av sesongbillettar før overtakinga er i boks. Første ligakamp er allereie laurdag 3. august, borte mot Wycombe.

– Det er svært usikkert om vi har spelarar til å starte sesongen. Eg går ut frå at nokre blir henta opp frå akademiet, men vi har berre to keeperar og fem utespelarar i A-stallen, seier Titland.

To av dei sju spelarane i stallen – Josh Magennis og Erhun Oztumer – har kravd at kontraktane blir annullerte, slik at dei fritt kan gå til andre klubbar, skriv lokalavisa The Bolton News.

12 DAGAR IGJEN: Dette er Boltons spelarstall kort tid før ligastarten Foto: Geir Jone Karlsen / NRK

Bolton rykka ned frå Championship (nivå 2 i ligasystemet) i vår, og har hatt store problem heile det siste året. Også i fjor sommar måtte ein treningskamp avlysast fordi spelarane nekta. Dei hadde ikkje fått utbetalt løn og bonusar.

Matinnsamling til dei tilsette

I mars blei treningsanlegget i klubben stengt, og tre ligakampar stod i fare for å bli spela for stengde tribunar fordi klubben ikkje hadde råd til å betale for nødvendig vakthald på kampen. Og den siste heimekampen i vår blei aldri spela, fordi spelarane streika.

Ingen i klubben fekk løn, og det blei sett i gang matinnsamling. Varebilar køyrde rundt i byen og samla inn mat og krisemateriell til dei tilsette i klubben.

No skal ny overtaking vere på gang. Selskapet Football Ventures, med tre-fire pengesterke britar, jobbar for å overta klubben. Men overtakinga har late vente på seg.

– Administrasjonen slit visstnok med å få oversikt over kor mykje pengar klubben skuldar, og til kven. Det skal vere meir enn 300 kreditorar, og då seier det seg sjølv at det tek tid å få til overtakingsavtaler, seier Titland.

Klubb med lange tradisjonar

FEIRAR SKÅRING: Bolton-spelarar jublar for skåring mot Wigan i Premier League tilbake i 2010. Foto: Andrew Yates / AFP

Bolton Wanderers har vore ligamedlem i alle 120 sesongane den engelske ligaen har eksistert. 73 av desse har vore på øvste nivå, 13 av dei sidan Premier League blei etablert.

Dei har aldri blitt betre enn nummer tre i ligaen, men har vunne FA-cupen fire gonger – sist i 1958 då klubblegenda og toppscorar Nat Lofthouse scora begge måla i 2-0-sigeren over Manchester United i finalen.

Seinare har spelarar som Youri Djorkaeff, Nicolas Anelka, El Hadji Diouf, Stig Tøfting og Johan Elmander spela for Bolton.

Bolton stod for det første målet i fotballigaens historie – Kenny Davenport etter berre to minutt mot Derby 8. september 1888. Dei var også første laget som vann ein cupfinale på Wembley – mot West Ham i «The White Horse Final» i 1923.

Blir supportertur uansett

Neste sesong er rett rundt hjørnet, og Bolton har verken eigar eller eit lag.

– Det er sjeldan klubbfans har hatt grunn til å sjå mørkare på framtida enn Boltons supporterar akkurat no.

Men supporterleiar Titland er – slik alle supporterar skal vere – optimist likevel.

– Vi er i full gang med å arrangere årets fellestur til Bolton for våre medlemmer. Den går av stabelen frå 18. til 20. oktober, og då skal vi ha bankett og årsmøte etter heimekampen mot Rochdale, uansett om kampen blir spela eller ikkje. 20 medlemmer har allereie meldt seg på, seier supporterleiar Eirik Hiim Titland.

PS: Bolton er ikkje den einaste League One-klubben med 12 minuspoeng. Nyopprykte Bury må starte med same handikapp. – Vi har medkjensle med dei, seier Titland.