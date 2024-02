– Han utklasser dem i finalen. Northug er på topp i NM igjen, utbrøt NRK-kommentator Jann Post.

Northug-familien vet en ting eller to om det å ta gull, og endelig var det Even Northug sin tur. 28-åringen har som regel havnet i skyggen av storebror Petter, men fredag handlet alt om Even.

– Det betyr mye. Det er stort. Du blir ikke norgesmester hver dag, sier seierherren til NRK.

Han dundret på i finalen og kjørte fra samtlige i finalefeltet – og gikk inn til sitt første individuelle NM-gull.

Foto: Terje Pedersen / NTB

Og det med lånte ski.

Etter at gullet var innkassert fortalte han at gullskiene faktisk tilhører Emil Iversen.

– Jeg måtte låne dem, jeg hadde ikke noen rub-ski selv. Jeg måtte ringe Emil på veien opp i dag. Det hender han låner av meg og jeg av han.

– Så endelig litt suksess for Emil Iversen i NM?

– Ja, da ble det NM-gull, gliser Northug.

Skiene var ekstra viktige i dag, mener han.

– Så lenge du har ski som ikke er isete og du treffer bra med rub-ski i dag, så har du gode ski.

Foto: NRK, NTB

Northug tok gullet foran Mathias Holbæk og Oskar Opstad Vike.

På kvinnesiden var det et mer ubeskrevet blad som stakk av med NM-gullet.

– Sensasjonseier

– Det er en sensasjonseier på Beitostølen! Hvem hadde sett for seg at dette skulle skje, sier Torgeir Bjørn.

Etter at stjernene falt fra var det Hedda Bakkemo som kunne juble for sitt aller første NM-gull på Beitostølen fredag. Hun var sterkest av samtlige i finalefeltet

– Det var helt vanvittig. Jeg er helt i sjokk. Jeg skjønte ikke helt hva som skjedde da jeg gikk over målstreken, det er en rar følelse, sier Bakkemo til NRK etterpå.

Se oppløpet Du trenger javascript for å se video.

Hun vant foran venninnen Mari Nordlunde som tok sølvet, mens Anna Svendsen tok tredjeplassen.

19-åringen Malin Hoelsveen imponerte voldsomt gjennom samtlige finalerunder, men gikk tom for litt krutt på tampen og endte på en 4. plass

Hoelsveen er faktisk et ordentlig multitalent. Hun imponerte stort under fredagens sprint, og forrige uke tok hun gull på sprinten i junior-NM. Men 19-åringen kan mer enn bare å stå på ski:

Hun er også et av Norges største friidrettstalenter. Hun tok sølv på 800 meter under NM i fjor, bare slått av landslagsløper Hedda Hynne. I tillegg ble hun U18-europamester på 800 meter i 2022.

– Potensialet hun viser er imponerende, sa NRKs Torgeir Bjørn etter Hoelsveens kvartfinale.

TALENT: Malin Hoelsveen, i midten her, løp inn til sølv under senior-NM i fjor. Fredag imponerte hun med ski på beina. Foto: Geir Olsen / NTB

Og det er flere som lot seg imponere av Hoelsveen. Landslagstrener Sjur Ole Svarstad sier at han aldri hadde sett Hoelsveen gå på ski, men likte det han fikk se.

– Hun har god kapasitet og går godt teknisk. saker bra og går bra i motbakkene, Virkelig en spennende utøvere å se opp for. Hun holder et veldig høyt nivå allerede. Hun er fremdeles junior og har all verdens muligheter til å ta steget inn senioreliten.

Og på spørsmål om hva han synes multitalentet burde gjøre fremover, sier han:

– Hun må velge langrenn.

Stjernene slått ut

NM-sprinten på Beitostølen var preget av værforhold som skapte trøbbel for flere. Snøvær og tunge forhold førte til en rekke skreller.

Allerede i prologen ble en av favorittene på kvinnesiden, Lotta Udnes Weng, slått ut.

– Det kladda så innmari. Det føltes ut som jeg gikk på stylter. Så trynet jeg inn på oppløpet her også. Da ble jeg kvitt kladdene, så de siste 50 meterne var litt bedre, sier hun videre.

Foto: Terje Pedersen / NTB

– Hvordan var det å gå her?

– Det var helt forferdelig. Det var helt umulig å gå på ski. Det er en av de verste opplevelsene jeg har hatt på ski, sier Udnes Weng.

I kvartfinalen røk prologvinner Ane Appelkvist Stenseth, etter at hun hadde byttet ski før finalerundene.

Stenseth var storfavoritt i sin kvartfinale, og var ikke spesielt fornøyd etter kvartfinale-exiten.

– Jeg skulle nok gått for blanke ski. Det var klabb og det var dritt. Jeg slet opp den siste bakken. Det var for mye klabb under skiene og da blir det vanskelig, sier Stenseth til NRK.

– Hva tenker du om at det blir sånn vær under NM?

– Det er kjedelig. Det blir mange faktorer som spiller inn, som ikke handler om form. Det er kjipt, men det er sånn det er.

TUNGT: Ane Appelkvist Stenseth fikk det tøft i kvartfinalen på NM-sprinten. Foto: Terje Pedersen / NTB

Også på herresiden ble det trøbbel. Landslagsløper Sindre Bjørnestad Skar ble slått ut i prologen, mens Pål Golberg ble slått ut i semifinalen.

Det var en rekke fall, stavbrudd og rett og slett vanskelige smøreforhold. Det skilte enormt på både ski og tider, og noen måtte til og med stoppe helt opp for å fjerne kladdene under skiene.

– Det er et utfordrende føre her i dag, konstaterte NRKs langrennsekspert Therese Johaug.

NM-helgen fortsetter lørdag skiathlon. Det kan du følge på NRK 1 fra klokken 11.45.