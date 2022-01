Eriksens comeback-ønske overrasker hjertespesialist

En hel verden var i sjokk da Christian Eriksen kollapset på banen da Danmark møtte Finland i fotball-EM sommeren 2021.

Siden den gang har det vært stille fra dansken, men han brøt nylig kontrakt med Inter. Grunnen var de strenge medisinske reglene for å kunne spille toppfotball i Italia.

Men midtbaneeleganten har vært tydelig på at han ønsker å spille fotball på øverste nivå igjen.

– Jeg vil spille fotball. Det er ikke noen grunn til å ikke gjøre det, sa Eriksen i et nylig intervju med danske DR.

Han har som mål å spille fotball-VM i Qatar.

– Det er innstillingen jeg har hatt hele tiden. Om jeg blir tatt ut er noe helt annet, men tanken og drømmen er at jeg kan komme tilbake, sa Eriksen.

– Tenkte karrieren var over

Men det er lettere sagt enn gjort å komme tilbake på samme nivå som han var før kollapsen. Det mener i hvert fall Carl-Erik Torp, som fikk hjertestans på banen i 2011. Han fikk selv en klar anbefaling om å legge opp.

– Jeg tenkte da jeg så bildene at der er hans karriere over. Det er ofte konsekvensen når man opplever noe så alvorlig som hjertestans, sier Torp.

Men NRKs fotballekspert påpeker at det er mye forskjellig som kan skje med et hjerte, selv om Torps og Eriksens kollaps kan se helt like ut.

– Det betyr ikke at hans konsekvens er det samme som for meg, så det blir vanskelig å si noe om. Men det er overraskende at han er så tydelig på at han vil fortsette videre, sier han og fortsetter:

– Det tyder på at det kan ha vært et engangstilfelle og at de mener sjansen for at det skjer igjen er ganske lav. Det er fantastiske nyheter for Christian Eriksen.

OVERRASKET: Carl-Erik Torp innrømmer at han trodde Eriksens karriere var over.

Men dansken må altså spille med hjertestarter. Det har Torp gode erfaringer med.

– Det har reddet meg 20 ganger, så jeg kan skrive under på det. Det er en fantastisk teknologi vi har som redder mange liv. Med den i brystet så gir det deg en trygghet dersom det skjer noe, sier fotballeksperten.

Også hjertespesialist Wasim Zahid er noe forbløffet over det varslede comebacket.

– Jeg må innrømme at jeg blir litt overrasket. Det vanligste etter en hjertestans er at man ikke kommer tilbake som toppidrettsutøver, sier Zahid til NRK.

Kan gjøre som Ajax-profil

Samtidig er det noen som prøver seg. Blant annet har Daley Blind slitt med hjertet, og spiller også med pacemaker når han er på banen for Ajax.

– Men det finnes unntak, og legen må gjøre individuelle vurderinger av pasientene. Det kan tenkes han er blant unntakene som kan fortsette som toppidrettsutøver, sier Zahid.

– Spørsmålet er om han kan komme tilbake som toppspiller. Nå kjenner jeg ikke til hans fysikk, men det avhenger av en del faktorer. Man må vite hva som var årsaken til hjertestansen.

EKSPERT: Wasim Zahid sier at de fleste må legge opp som profesjonell idrettsutøver etter hjertestans. Foto: Privat

Da tenker han på om hvor skadet hjertet er, om problemet er fikset eller eliminert.

– Hvis man kan vurdere disse tingene og kommer frem til at det er forsvarlig at de kommer tilbake, så finnes det eksempler på at noen kommer tilbake. Sannsynligvis har de hatt en hjertestans som er behandlet og eliminert, sier Zahid.

– Er det tilrådelig å trene hardt og satse mot VM med en hjertestarter?

– Det er vanskelig å si. Det kommer an på individet. Generelt sett er det lite trolig at man kan drive med toppidrett på et så høyt nivå om man har hatt hjertestans og i tillegg bruker hjertestarter. Men igjen, det finnes unntak.

Plutselig gikk det i svart

Eriksen har uttalt i det nylige intervjuet at han ikke husker stort fra da han falt om.

– Jeg fikk ballen og skulle spille den tilbake med leggen eller kneet. Så merker jeg en slags krampe i leggen. Deretter er det helt svart, sier han i intervjuet.

FALT OM: Rystende scener da Christian Eriksen kollapset mot Finland. Foto: WOLFGANG RATTAY / Reuters

Da han våknet igjen, husket han ingenting av det som hadde skjedd etter denne krampen i leggen. Men han følte seg helt klar i hodet da han først var våken.

– Da sier Morten Boesen, altså legen: «Han er 30 år gammel», og da svarer jeg med en gang «Nei, nei. Jeg er 29». Så jeg var ved bevissthet med en gang, sier Eriksen.