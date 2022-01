– Det var stort at så mange ville sende en hilsen eller blomster. Det var så mange som var berørt av det på sin egen måte, og sendte det til meg og min familie. Det er jeg utrolig glad for, sier Eriksen til DR.

Han forteller at legene ofte kom til han på Rikshospitalet og fortalte at det hadde kommet blomster og meldinger.

– Det har kun hjulpet at det har kommet så mange gode hilsener. Selv nå skriver folk til meg, seks måneder senere, forteller han.

– Folk så det på TV og gråt i stuene, eller hvor enn de så det og levde seg fullstendig inn i det. Så er jeg tross alt heldig som er her i dag og kan bevise for dem at, takk for tårene, men jeg er her, slår Eriksen fast.

Fikk hjertestans på banen

I sommerens fotball-EM ble Eriksen rammet av hjertestans underveis i kampen mot Finland. Oppgjøret gikk på hjemmebane i Parken i København.

Legene kom stormende til og ga Eriksen livreddende førstehjelp på banen. Danmarks store stjerne ble vekket til live med hjertestarter, og fraktet til sykehus kort tid etterpå.

Senere samme kveld ble det bekreftet at tilstanden var stabil, og at Eriksen etter forholdene hadde det bra. Han fikk senere operert inn en hjertestarter.

BESKYTTET: Lagkameratene samlet seg i ring rundt Christian Eriksen, som fikk behandling på banen. Foto: MADS CLAUS RASMUSSEN / AFP

I intervjuet med Danmarks Radio benytter han anledningen til å takke alle som har tatt kontakt.

– Jeg har sagt takk til alle de jeg har møtt personlig. Legene, spillerne og familie har jeg kunne sagt det til personlig. Men alle fans som har sendt tusen brev, e-poster og blomster, og alle som har kommet opp til meg på gaten her i Italia og i Danmark vil jeg si takk til for den støtten de har vist, ikke kun i Danmark, men hele verden.

– De var så utrolig raske

Eriksen bor nå i Milano, hvor han tidligere spilte for Inter, og har det godt.

Han er ikke i tvil om at all hjelpen han fikk inne på banen i de avgjørende minuttene rett etter hjertestansen er grunnen til at han fortsatt er i live.

– Det er det. Jeg er taknemmlig for at de var så utrolig raske. Først mine lagkamerater som kommer bort. Og så landslagslegene som satt seg og hjalp til det kom noen med hjertestarter inn, og hjalp hjertet mitt i gang igjen, mener Eriksen.

Vil spille VM til høsten

Nå ønsker han å fortsette karrieren på fotballbanen.

– Jeg vil spille fotball. Det er ikke noen grunn til å ikke gjøre det.

Eriksen forteller at han selv om hjertet har gjenomgått mange tester har det ikke oppstått noen nye problemer. Derfor er han tydelig på hva han vil.

VIL TILBAKE: Christian Eriksen ønsker å dra på seg den danske landslagsdrakten igjen. Foto: HANNAH MCKAY / Reuters

– Legene har sagt «fint». Alt er stabilt, så derfor føles det som et grønt lys til å spille fotball igjen, forteller Eriksen.

Nå er ambisjonen å være tilbake i den danske landslagsdrakten for første gang siden hjertestansen til høstens VM i Qatar.

– Mitt mål er at jeg skal til VM. Det er innstillingen jeg har hatt hele tiden. Om jeg blir tatt ut er noe helt annet, men tanken tanken og drømmen om at jeg kan komme tilbake.. Jeg kan komme tilbake, sier Eriksen.