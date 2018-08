Er dette hoppet 7,80? 8,02? 8,10?

Sverige la inn protest som førte til endring, men det holdt kun til fjerdeplass.

– Jeg lurer fortsatt på om man kan stole på det, sier Thobias Nilsson Montler til svenske Aftonbladet.

I sin første mesterskapsfinale noensinne presterte 22-åringen et kjempehopp i siste omgang. Ut fra TV-bildene så det ut som et hopp på over åtte meter, men funksjonærene målte lengdehoppet til 7.80. Deretter ble hoppet endret til 8.02, og så igjen endret til 8.10.

I videoen under kan du se hoppet:

VIDEO: Se hoppet og døm selv her. Du trenger javascript for å se video. VIDEO: Se hoppet og døm selv her.

– Kjennes bare feil

Rett etter hoppet reagerer Nilsson Montler med sjokk når han skjønner at lengden er feil. 22-åringen går rett bort til funksjonærene, og forteller dem at de må måle på nytt.

– Jeg står og ser ned på linjene i gropa, og ser at jeg er foran andre -og tredjeplassen. Derfor ble jeg glad, men så kommer 8.02 opp, og det kjennes bare feil, sa Nilsson Montler, mens protesten ble behandlet.

Svensken sier til Aftonbladet at funksjonærene prøvde å forklare målingen med at linjene i gropen viste feil, og at den elektroniske målingen var riktig.

Landslagstrener Oscar Gidewall var kraftig uenig. Han mente at TV-bildene viste at hoppet til Nilsson Montler var rett bak gullvinneren, greske Miltiadis Tentoglou.

– Det ser absolutt ut som at han var noen centimeter fra linjen og den skal være på 8.25. Det ser ut som hoppet er nærmer 8.20. Andre nasjoner har også påpekt dette. Det ser ut som et sølvhopp, sier Oscar Gidewall til SVT.

– Hadde vært kjempefornøyd

Det ble en sen natt for 22-åringen. Han måtte vente til klokken var 01.30 før han fikk svar på om han hadde vunnet en EM-medalje eller ikke.

Da arrangørens avgjørelse endelig kom viste det seg at svensken hadde rett, og lengden ble endret til 8.10 meter. Men det holdt ikke til medalje for Thobias Nilsson Montler, lengdehopperen endte på den sure fjerdeplassen.

– Hadde ikke vært for alt styret hadde jeg vært kjempefornøyd med fjerdeplass i mitt første EM. Hele situasjonen er fortsatt ett stort spørsmålstegn. Hvorfor gjorde de det gjorde, sier Nilsson Montler.