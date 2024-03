Erling Braut Haaland hadde vært anonym hele første omgang, og hadde færrest ballberøringer (8) av samtlige på banen. Men nordmannen har tidligere vist at han bare trenger den ene sjansen for å straffe motstanderen.

Og like før pause fikk han en enorm sjanse da Phil Foden serverte han på åpent mål. Men fra rundt to meters hold, klarte Haaland på mystisk vis å sende volleyen over mål.

– Er det mulig? Jeg var sikkert på at det var 1–1. Den er faktisk ferdigscoret, og det er verdens beste spiss som bommer. Det er ikke til å tro, kommenterte tidligere landslagssjef Nils Johan Semb for Viaplay.

– Det er kanskje den verste bommen jeg har sett på dette nivået. Han må heade den. Ufattelig, skrev tidligere toppspiss Gary Lineker på Twitter.

HVA SKJEDDE? Haaland fortviler etter den store bommen. Foto: Reuters

Rundt Haaland reagerte lagkameratene med sjokk og vantro.

– Guardiola kan ikke tro det. Det vi har sett er oppsiktsvekkende. Prøver han å sette den i nettaket? Prøver han å være smart? undret tidligere United-spiller Gary Neville hos Sky Sports.

Haaland fortsatte å være anonym etter pause og hadde bare hatt seks ballberøringer i andre omgang før han endelig fikk en ny sjanse. Denne gangen var nordmannen sikker og punkterte kampen til 3-1 på overtid.

Dermed fikk han rettet opp litt av inntrykket etter den enorme bommen.

ENDELIG: Haaland jubler for 3-1. Foto: Reuters

Drømmemål av utskjelte Rashford

Marcus Rashford har lenge vært i hardt vær. Formen har vært fraværende og de britiske tabloidene har fråtset i 26-åringens byturer og privatliv.

Det har blitt stilt spørsmål rundt Rashfords dedikasjon til klubben og livet som fotballspiller, og tidligere denne uka rykket han ut med en egenskrevet forsvarstale hos The Players Tribune.

– Hvis du støtter meg – bra. Hvis du tviler på meg – enda bedre, skrev den Manchester-fødte stjernespissen.

Søndag svarte han nok en gang på tiltale med å sende United i ledelsen mot byrival City. Og scoringen var av det praktfulle slaget.

Bruno Fernandes trillet ballen bakover mot lagkameraten på ekte løkke-vis, og den engelske landslagsspilleren banket til alt han kunne med høyrefoten. Krysstangen inn og utagbart for Ederson i vertenes mål. Da var kampen bare åtte minutter gammel.

KANONKULE: Rashford og lagkameratene jubler etter United-spillerens drømmemål. Foto: Reuters

Foden-perle

Det var tidvis svært hektisk på Etihad Stadium. Manchester City var det førende laget, men en god André Onana holdt de rødkledde inne i kampen. Som da han stoppet Phil Foden alene gjennom og med et tigersprang fikk slått Rodris harde volley til side for mål.

United søkte etter gode kontringsmuligheter etter åpningsmålet og var langt ifra ufarlig gjennom første omgang. Rashford var på vei alene gjennom, med en liten banehalvdel foran seg, men førstetouchet satt ikke og angriperen ble løpt opp av Citys forsvar.

Ikke lenge etter fikk han en ny god mulighet inne i 16-meteren, men denne gangen bommet Rashford rett og slett på ballen. Da tok en annen lokalgutt ansvar i motsatt ende av banen.

For etter pause handlet det meste om City igjen – og da fikk endelig Guardiolas menn hull på byllen.

Phil Foden, fra Stockport i Manchesters forsteder, dro med seg ballen innover i banen og fyrte løs fra like utenfor 16-meteren. Skuddet tok opp kampen med Rashfords i både styrke og presisjon, og en utstrakt Onana nådde aldri opp til vinkelen for å forhindre 1–1.

I forkant hadde Rashford gått i bakken på andre siden av banen. United-spilleren ropte etter frispark, men dommeren vinket spillet videre og like etter scoret Foden.

JUBEL: Fansen feirer med øl, mens Haaland vil ha Foden med tilbake for å sette i gang kampen igjen. Foto: AFP

– Verdensklasse

City fortsatte å lede an foran hjemmefansen. Og det var gutten fra deres eget akademi som skulle bli den store helten og redningsmannen.

Foden og Julian Alvarez spilte veggspill inn i Uniteds boks, og engelskmannen testen skuddfoten på nytt. Denne gangen med en markkryper, som snek seg inn i det lengste hjørnet.

Nærmest på egen hånd hadde han snudd til seier mot erkerivalen.

– Han er en spiller i verdensklasse som får plass på alle lag i verden, mener Englands tidligere landslagsspiller Paul Merson.

De 143 siste gangene United har ledet til pause i Premier League, har de også gått seirende ut til slutt. Søndag ble den rekken brutt. City er nå ett poeng bak serieleder Liverpool: