England blir Norges neste motstander – VAR-kaos nok en gang

– Vi har snakket om revansje allerede. Det tror jeg blir en kul kamp, sier Ingrid Syrstad Engen til NRK.

Søndag kveld slo England Kamerun 3–0 i åttedelsfinalen i VM.

Den første skåringen kom etter at kvarteret var spilt på et indirekte frispark, etter at dommer dømte for tilbakespill til keeper.

Steph Houghton satte det indirekte frisparket i nettet fra litt over fem meters hold.

TV-bildene viste at Kameruns Augustine Ejangue spyttet på Englands stjernespiller Toni Duggan. Ejangue, som til daglig spiller for Arna-Bjørnar i Toppserien, fikk ikke kort etter situasjonen.

Like før pause utspilte det seg absurde scener på stadion i Valenciennes. Ellen White satte ballen i nettet, men skåringen ble umiddelbart avblåst for offside. Etter en VAR-sjekk, ble det dømt skåring.

– Dette er komitimen

Etter at det ble dømt mål protesterte de kamerunske spillerne og treneren heftig. Spillerne stilte seg i en klynge, og ville tilsynelatende ikke fortsette å spille. Det førte til piping fra tribunen.

– Dette er komitimen, sa NRK-kommentator Thomas Lerdahl.

Kampen ble etter hvert startet opp igjen, og England ledet 2–0 til pause.

Like etter hvilen satte Kamerun ballen i nettet. Men nok en gang skulle målet sjekkes, og denne gang ble det dømt offside til stor frustrasjon hos de kamerunske spillerne.

Kamerun får først scoring, så blir det dømt for offside av VAR. Da koker det over for Kamerun spillerene Du trenger javascript for å se video.

Alex Greenwood satte inn 3–0 for England etter et hjørnespark i 58. minutt.

De kamerunske spillerne var svært temperamentsfulle mot slutten av kampen, og til tider ble det stygt spill.

– Dette var ikke fotball for meg med hensyn til oppførsel. Dette sendes over hele verden. Jeg kan ikke si at jeg likte det. Spillerne mine likte det heller ikke, sa England-sjef Neville om det kamerunske sinnet.

VAR har vært mye i fokus etter en rekke kontroversielle situasjoner så langt i VM.

– Vi har noe å revansjere

Dermed er det duket for Norge – England i VM-kvartfinalen på torsdag klokken 21:00.

I åttedelsfinalen i VM 2015 slo England Norge 2–1. Fra dagens lag var Maren Mjelde, Maria Thorisdottir, Isabell Herlovsen, Kristine Minde, Lisa-Marie Utland, Elise Thorsnes, Ingrid Moe Wold og Ingrid Hjelmseth også med for fire år siden.

LANGT NEDE: Isabell Herlovsen blir trøstet etter tapet for England i 2015. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Vi har noe å revansjere fra sist VM. Vi er veldig ivrige og gira på å komme oss et hakk videre, sier Norges keeper Ingrid Hjelmseth til NRK.

– Vil revansjelysten være ekstra stor mot England?

– Ja, i hvert fall for oss som var med i 2015. Da følte vi at vi hadde kontroll på den kampen, og så mistet vi det på slutten, sier Hjelmseth.