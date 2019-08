En seier som friskmelder United

Fire mål, tre poeng og tre solide debutanter.

Ole Gunnar Solskjær kunne ikke ønsket seg mer enn dette.

Seieren mot Chelsea (4–0) på Old Trafford søndag ettermiddag viste alt det Solskjær vil at Manchester United skal være. De var direkte, intensive, offensive og effektive.

De spilte akkurat slik fansen mener at United skal spille.

Og det var ingen selvfølge. Ingen kunne si med sikkerhet at United ikke kom til å fortsette formsvikten fra slutten av forrige sesong, da de spilte som et nedrykkslag. Ingen kunne vite at Solskjær hadde endret nok over sommeren.

Om det fantes håp og spenning på Old Trafford før avspark, fantes det nok også litt frykt. At den frykten nå er borte, er enormt viktig for Solskjær.

Viktige kvaliteter

For hva om United hadde kollapset i dag, som de gjorde i så mange av de ni siste ligakampene forrige sesong?

United tok åtte poeng på de kampene. Spillerne løp ikke. De virket lei, uten tro, selvtillit og håp. Hele laget virket sykt. Og det hele hadde skjedd under Solskjærs ledelse.

United vant fem av seks kamper i sesongoppkjøringen, men vennskapskamper bør alltid tas med en klype salt. Enhver prestasjon mot Chelsea her som hadde minnet om kollapsen fra forrige sesong, hadde lagt press på Solskjær umiddelbart.

Derfor var det så viktig for ham at United i dag spilte med energi og positivitet.

SKÅRET TO: Marcus Rashford imponerte i sesongåpningen. Foto: Jason Cairnduff / Reuters

Spesielt Uniteds andre mål må ha falt i god smak hos Solskjær. United vant ballen ved at Harry Maguire, den ruvende stopperen United har kjøpt fra Leicester, sto fjellstøtt i en duell.

Sekunder senere bykset Marcus Rashford fremover med ballen, som snart endte på høyre kant, hos Andreas Pereira, som banket inn et innlegg som Anthony Martial satte i nettet.

Målet viste akkurat hva Solskjær ønsker: robust duellspill, raske angrep og mål fra Martial. Den unge franskmannen skal sammen med Rashford score målene denne sesongen, etter at United solgte stjernespissen Romelu Lukaku på torsdag.

Duoen scoret tre mål i dag. Det må sies å være en god start.

Vaklende forsvar

Blant debutantene var ikke Maguire den eneste som virket komfortabel. Hurtigtoget Daniel James kom inn i andre omgang og scoret det fjerde målet, igjen etter en kontring.

Også den unge høyrebacken Aaron Wan-Bissaka var solid.

Fantes det noe negativt for Solskjær? Så absolutt.

VAR NÆRE SKÅRING: Tammy Abraham traff stolpen på stillingen 0-0. Foto: Jason Cairnduff / Reuters

Kampen var langt jevnere enn resultatet antyder. Chelsea traff treverket to ganger før pause og hadde hatt kampen i sin hule hånd med litt mer flaks og effektivitet i starten.

United slapp til 18 skudd. Det er urealistisk å fortsette slik uten å slippe inn mange mål.

Dessuten var dette Chelseas første offisielle kamp under Frank Lampard. Ikke alle lagene Untied møter vil gi bort like store rom – både bak forsvaret og mellom lagdelene – som det de blåkledde gjorde her.

Faktisk vil Solskjær finne nok av grunner til å bekymre seg over den defensive organiseringen når han først setter seg ned og ser kampen igjen.

Fundamentale endringer

Samtidig er det urimelig å forvente en perfekt kamp fra United i første runde. Dette er et ungt mannskap som har mistet viktige spillere i sommer: Lukaku og Ander Herrera.

Den taktiske balansen var heller ikke det viktigste i dag. Nøkkelen var at spillerne viste at noe fundamentalt hadde endret seg i garderoben.

At optimismen, troen og energien var tilbake. At spillerne tror på Solskjærs planer.

Kontrasten mellom denne seieren og tapet hjemme mot nedrykksklare Cardiff i mai – den siste kampen før sommeren – kunne knapt vært større. Etter de to mørke månedene, kan United nå sies å være friskmeldte.

Så får det perfekte forsvarsspillet heller vente til senere.