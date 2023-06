– Jeg tror det blir bra. Han virker motivert og gira på å legge ned en bra jobb, og det virker som han har fått med seg et bra støtteapparat her nå, som skal være med og legge til rette. Så jeg tror han kommer til å komme tilbake der han har vært, det er jeg ganske sikker på, sier Johannes Høsflot Klæbo til NRK.

Han snakker om Emil Iversen, som i april avslørte overfor NRK at han hadde blitt vraket fra landslaget.

– Nå blir det godt med litt endringer. Jeg tror jeg trenger det både psykisk og fysisk. Legge opp et løp som er litt mer skreddersydd for Emil. Den gjørma jeg står i nå trenger jeg litt tid til bygge meg opp igjen fra. I fred og ro, sa Iversen til NRK den gang.

Onsdag skal Iversen fortelle om veien videre, på et pressemøte som starter kl. 12.

Får hjelp

NRK var til stede da Iversen skulle kjøre en intervalløkt i løypene i Granåsen, der det skal konkurreres om VM-medaljer i 2025. Med seg hadde han pappa Ole Morten Iversen, tidligere kvinnelandslagstrener, og tidligere herrelandslagstrener Trond Nystad. Nystad skal nå være personlig treningsrådgiver.

STERK GJENG: Didrik Tønseth, Johannes Høsflot Klæbo kjørte onsdagens intervalløkt sammen. Foto: Ragna Kristine Sandholt / NRK

Johannes Høsflot Klæbo dukket også opp for å være med på økta, sammen med sin trenermorfar Kåre. Mens Iversen ble vraket fra landslaget i våres, takket Klæbo nei til en plass.

Etterpå kom Didrik Tønseth og Sindre Bjørnestad Skar, som begge først ble vraket fra landslaget, for så å bli tatt inn igjen da Klæbo sa nei og Hans Christer Holund la opp.

Pål Trøan Aune, som la opp etter sesongen, hev seg også med. Dermed var det fem knallsterke skiløpere som pushet hverandre til ei solid hardøkt.

Å finne sterke treningskamerater i nærmiljøet i Trondheim, blir en sentral nøkkel for Iversen de neste årene. Den sterkeste han kan finne, er Johannes Høsflot Klæbo.

– Godt av forandring

Verdens beste skiløper bekrefter overfor NRK at han kommer til å trene mye med Iversen, uten at de formelt sett skal tilhøre et felles lag.

– Jeg blir en kompis og treningspartner. Vi kommer til å ha mange treningsturer sammen vi gjennom sommeren og høsten. Så kommer vi helt sikkert til å være på forskjellige plasser enkelte ganger, men når begge er i Trondheim, så tipper jeg det kan bli om ikke to økter om dagen sammen, så i hvert fall én av dem, sier Klæbo.

NEDTUR: Det endte med en 13. plass da Emil Iversen skulle forsvare VM-gullet sitt på femmila i Planica. Foto: Terje Pedersen / NTB

Han mener Iversen kommer til å klare seg godt uten oppfølging fra landslaget.

– Det virker som at gnisten er tilbake, og at han virker mer motivert enn noen gang. Jeg tror at for hans del, så har han godt av en forandring. Nå får han lov til å være sin egen sjef og styre hverdagen som han vil, påpeker Klæbo.

Han viser til økta som akkurat er gjennomført.

– Spør du han om hvordan denne økta var, så er den terningkast seks. Hadde det vært med flere fra lag, så hadde det kanskje gått litt for hardt. Det er totalbelastningen som er viktig, og det er der han nå får styre alt selv, og det tror jeg han kommer til å klare fint, sier Klæbo.

– Lei seg, frustrert, forbanna og rådvill

Emil Iversen opplevde sitt største øyeblikk som skiløper da han ble verdensmester på femmila i Oberstdorf i 2021 – et gull han vant etter at Klæbo ble diskvalifisert.

Etterpå har Klæbo sanket VM- og OL-medaljer på løpende bånd, mens Iversen har lagt bak seg to svært krevende sesonger.

Fjorårssesongens beste resultater i verdenscupen kom på 20 kilometer klassisk på Lillehammer og 10 kilometer klassisk på Beitostølen, der han henholdsvis ble nummer seks og fire. Bra resultater, men ikke der Iversen har ambisjoner om å være. Hans siste renn for sesongen ble VM-femmila i Planica, som han bare fikk gå fordi han var tittelforsvarer. Han var aldri i nærheten av å forsvare VM-gullet og ble nummer 13.

– Man blir jo lei seg, frustrert, forbanna og rådvill. Men motivasjonen er der. Og den blir nesten bare sterkere og sterkere jo mer motgang jeg møter, sa Iversen til NRK i forbindelse med landslagsvrakingen tidligere i våres.

31-åringen beskrev det hele som å ha «falma i blinde». For treningen han la ned etter OL-sesongen 22021/22 gir han terningkast seks. Likevel har resultatene uteblitt.

Operasjon

– Det har vært særdeles frustrerende og kjedelig. Spesielt når man føler man gjør en god jobb, og så får man det motsatte resultatet av det man tror.

Han fortsatte:

– Noen mener det er psykisk, andre mener det er teknisk. Mange mener så mye og selv klarer jeg ikke å kjenne meg igjen i mye av det.

PUST I BAKKEN: Operasjonen i bihulene plasserte Emil Iversen i sofaen i våres. Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Samtidig fortalte Iversen at han ikke var frisk under VM og at helsa ikke har vært optimal med tette bihuler. Etter VM valgte han derfor å ta en operasjon i bihulene.

Nå er han innstilt på å gjøre den beinharde jobben som skal til for å nå toppen igjen.

– Kan man da gi seg med en medalje i Granåsen så vil jeg si at skikarrieren min har vært bedre enn hva jeg hadde drømt om da jeg var ung. Da glemmer vi de to drittårene her. Tar jeg medalje under VM i Granåsen, så legger jeg opp fem minutter etterpå, sa Iversen til NRK i april.

Onsdag avslører kommer han altså med den detaljerte planen for hvordan det skal gå til. Johannes Høsflot Klæbo har troen på kompisen:

– Jeg tror han er ganske revansjelysten, og så blir det spennende å se. Nå har han et år med en mesterskapsfri sesong hvor han rett og slett kan finpusse opplegget sitt, og så blir det spennende å se hvilke resultater han får. Får han gode resultater, så blir han nok værende.