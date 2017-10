Elverum med sensasjonsseier i mesterligaen: – Sykt sterkt

Stabæk snudde til seier over VIF

Stabæk hentet opp Vålerengas 2-0-ledelse og vant til slutt 4-2 i Eliteserien i fotball for menn lørdag. Ohi Omoijuanfo scoret to ganger, mens Christian Grindheim scoret Vålerengas mål. VIF er nå kun to poeng over kvalifiseringsplassen.