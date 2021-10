Ellingsen ferdig for sesongen

TV 2: Johaug dropper Tour de Ski

Therese Johaug dropper Tour de Ski, melder TV 2. Skistjernen vil prioritere OL i Beijing. Johaug sier ikke direkte at hun dropper Touren, men det ligger i kortene at det er OL som prioriteres.

– Planen er at jeg skal være i høyden til 26. desember før jeg reiser hjem. Det er planen som ligger der nå. Så skal jeg ha 14 dager hjemme, sier hun til TV 2.

Tour de Ski starter i Lenzerheide 28. desember.

– Det er ikke sikkert dere får se meg på start i Tour de Ski i år. De siste årene har jeg sett at jeg ikke trenger så mange skirenn i kroppen for å være i form. Jeg har lyst til å reise til OL og kjenne at jeg har gjort alt jeg kunne for å stille best mulig forberedt til øvelsene, sier Johaug.