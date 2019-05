Eliteserielagene videre i cupen

Alle de fire eliteserielagene tok seg videre fra andre runde i cupen torsdag. Mest spenning ble det på Ullern kunstgress. Mounir Hamoud sendte Strømsgodset i ledelsen etter 37 minutter, men da Oslo-laget pådro seg et rødt kort like før pause ble det vanskelig for det unge 3.divisjonslaget.

Resultater: Hinna – Viking 1-4, Sunndal - Molde 0-4, Åsane - Brann 0-2 og Ullern - Strømsgodset 0–1.