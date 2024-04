Golfstjerne avfeier spekulasjoner om LIV-overgang

For få dager siden ble det hevdet at Rory McIlroy var nær en overgang til den mye omstridte LIV-touren. Selv mener golfstjernen at det aldri har blitt vurdert.

Det forteller nordiren i et intervju med Sky Sports.

– Jeg vet helt ærlig ikke hvordan spekulasjonene oppsto. Jeg har aldri blitt tilbudt noe som helst fra LIV, og jeg har heller aldri vurdert det, forteller McIlroy.

De siste dagene har det versert rykter om at McIlroy, som tidligere var en skarp kritiker av LIV-touren, angivelig skal være nær en overgang verdt 680 millioner pund.

– Jeg tror jeg har gjort det klart at det ikke er noe for meg. Det betyr ikke at jeg dømmer de som har meldt overgang fra PGA-touren. Folk kan ta sine egne avgjørelser. Hvem er vi til å bedømme det? fortsetter McIlroy.

I starten av 2024 erkjente McIlroy at han trolig var for krass i kritikken mot spillerne som valgte å melde overgang til LIV-touren. Han er likevel klar på eget standpunkt.

– For min del ligger framtiden her på PGA-touren. Noe annet har aldri vært et tema, slår nordiren fast.

LIV-touren, som støttes av det saudiarabiske investeringsfondet (PIF), startet opp i 2022. Siden har flere store stjerner meldt overgang til den pengestinne touren.

