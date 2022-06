Ekspert mener dilemma skaper hodebry: – Aldri hørt om før

28 minutter, 0 minutter og 90 minutter.

Det er erfaringa til de tre som kjemper om førstekeeperplassen på det norske landslaget. Skaden til Cecilie Fiskerstrand har gitt landslagsledelsen ekstra hodebry før sommerens mesterskap.

– Jeg synes det er et vanskelig valg. Det er tre keepere det står imellom, det er Aurora Mikalsen, Guro Pettersen og Sunniva Skoglund. Det er de tre keeperne som har skilt seg ut for meg, sier NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp.

SPILLETID: Aurora Mikalsen og Guro Pettersen på landslagssamling sammen. De har begge debutert for landslaget Foto: Naina Helén Jåma / NTB

Pettersen fikk sin debut etter ti års ventetid i forrige landslagssamling mot Kosovo da hun ble byttet inn for Fiskerstrand med 28 minutter igjen av kampen. Skoglund har enda ikke debutert, mens Mikalsen stod 90 minutter mot Portugal i Algarve Cup i februar.

Den manglende erfaringen til keeperne gjør Torp urolig. Eksperten mener han aldri har sett et lignende dilemma før et mesterskap.

– Det er ekstremt sjeldent at man går inni et mesterskap med en sånn situasjon. Man kan fort stå der med tre landslagskeepere med under tre landskamper til sammen. Det tror jeg aldri har hørt om før.

– Er du bekymret for den manglende erfaringen?

– Ja, det er en erfaring man ikke har. Jeg har veldig tro på at Sunniva Skoglund kan bli den keeperen som står der med 150 landskamper om 15 år, men hun er ikke der nå. Jeg er bekymret for mangelen på erfaringen de har på det nivået. Mesterskap er noe annet enn toppserien, sier Torp.

Tirsdag tar Martin Sjögren ut EM-troppen. Uttaket ser du direkte på NRK fra klokken 10.00.

– Stor kontrast

Den siste som har spilletid for landslaget er Rugile Rulyte. Hun fikk 90 minutter mot Armenia, men er ikke tatt ut på pre-camp.

Det er til stor kontrast med Fiskerstrand, som var det klare førstevalget med 44 kamper med flagget på brystet.

– Man må måle dem ut ifra hvilke ferdigheter de har, og hva de skal bidra med. Ingen av dem har den tryggheten og autoriteten som Cecilie Fiskerstrand hadde, sier Torp.

– Et knepp foran

I forrige seriekamp spilte to av keeperne mot hverandre. Vålerenga og Pettersen kom seirende ut av duellen med Stabæk og Skoglund, men vil ikke spekulere i hvem som burde bli Norges nye nummer en.

– Jeg vet at vi kommer til å være tre keepere som kommer til å gjøre vårt aller beste, og som kommer til å backe hverandre hele tiden. Uansett hvem som spiller så kommer de til å gjøre det kjempebra, sier Pettersen til NRK.

Landslagskonkurrenten har heller ikke tenkt stort på førstekeeperplassen.

UNG: Sunniva Skoglund er bare 20 år, men kan fortsatt få sjansen til å vokte buret til Norge under sommerens EM Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

– Det hadde vært morsomt å få være med, men om jeg får spille eller ikke får trenerne ta seg av, så skal jeg bare spille bra for Stabæk, sier Skoglund til NRK.

Det er stor forskjell på erfaringen de tre keeperne har. Det skiller hele ti år mellom den mest rutinerte i Pettersen, og den yngste i Skoglund. Og det er den mest rutinerte målvakten som ligger best an, tror Torp.

– Det er tre spennende keepere, men Pettersen har stått bra for Vålerenga og hun slipper inn lite mål. Så det virker som det er hun som er et lite knepp foran, sier eksperten.

Norges landslagstrener, Martin Sjögren, mener at keeperen som blir valgt i treningskampen mot New Zealand den 25. juni, også trolig kommer til å stå i EM-premieren.

– Vi har litt ulike alternativer. Plassen er helt åpen. Det er veldig jevnt mellom alle disse fire som er mest aktuelle for denne posisjonen, mener svensken.

I trygge hender

Om Pettersen ligger foran vet man ikke, men det viktigste mener Torp er at landslagsledelsen bestemmer seg tidlig om hvem som er det foretrukne valget.

– Det handler om å skape trygghet i en utsatt posisjon. Det har vært veldig tydelig hvem som har vært førstekeeper, nå vet vi ikke hvem som er den neste. Jeg tror det er lurt å ta det valget tidlig, så de som er med på samlingene ikke lurer og trener uten å vite hvem som er en, to og tre, forklarer Torp.

FORAN: Carl-Erik Torp tror Pettersen ligger litt foran de to andre i køen Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

Ifølge målvaktene selv så vil Norge være i trygge hender, uansett hvem som blir førstevalg.

– Guro har mange kvaliteter, spesielt med beina. I tillegg er hun god på kommunikasjon og en mot en, vi har en veldig god kandidat her, sier Skoglund og peker mot Pettersen.

– Jeg er så fan av Sunniva, og jeg gleder meg veldig til å se karrieren hennes. Så det er et godt alternativ her og, sier Pettersen og peker tilbake på Skoglund.