Ekspert bekymret tross seier: – Ser svimmel ut

Det ble til slutt seier for Mol/Sørum mot isrealerne Elazar/Ohana, men den kan ha kostet litt for duoen.

For før kampen var det kjent at Anders Mol har slitt med sykdom, og fortsatt har trøbbel med vond hals og slimhoste.

– Det er tydelig at Anders sliter. Han ser svimmel ut, kommenterte NRKs ekspert Vegard Høidalen underveis.

Også Mols far og trener, Kåre Mol, var bekymret etter første sett.

– Jeg ser han sliter og prøver å spare krefter. Jeg er bekymret, for de ser ikke bra ut. Jeg håper inderlig vi bare får to sett her, sa han før andre sett.

Mol innrømmer etter kampen at det har blitt lite mat den siste tiden.

– Batteriet er ganske lavt. Det har vært stor mobilisering, men jeg er glad for at vi landet seieren. Israelerne spilte bra, og det er også litt frustrerende, sier Mol til NRK.

Neste runde møter Mol/Sørum den svenske duoen David Åhman og Jonathan Hellvig.