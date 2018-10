EFTA-svar drøyer i Kristoffersen-saken – utfallet kan få konsekvenser for idretten

Det er bare noen timer til Kristoffersen kaster seg utfor Sölden-henget under verdenscupåpningen søndag morgen.

Samtidig venter 24-åringen fortsatt på uttalelsen fra domstolen til EFTA (Det europeiske frihandelsforbund).

EFTA-rådet kan bli helt avgjørende for utfallet i rettssaken mellom Kristoffersen og skiforbundet, som er berammet etter sesongen.

NRK får opplyst fra EFTA-domstolen at saken er blitt så stor og omfattende at de bruker uvanlig lang tid på å komme til en konklusjon. Der normal behandlingstid er cirka tre måneder, er Kristoffersen-konklusjonen nå inne i den sjuende måneden. Etter det NRK erfarer ventes en konklusjon i løpet av november.

– Et viktig regelverk er til prøving

Bakgrunnen for konflikten er at Kristoffersen ønsker å plassere logoen til sin private sponsor Red Bull på hjelmen. Det har Norges Skiforbund nektet alpinisten, siden den plassen allerede er solgt til landslagets offisielle sponsor Telenor.

Det mener Kristoffersen er i strid med direktivet om tjenestefrihet innenfor EØS-området – det såkalte tjenestedirektivet.

KJERNEN: Det er sponsorplassen på Kristoffersens hjelm som er kjernen til konflikten. Plassen har Norges Skiforbund solgt til Telenor. Kristoffersen ønsker at hans private sponsor Red Bull skal ha den respektive plassen. Foto: Marco Trovati / AP

Han har derfor saksøkt Norges Skiforbund for 15 millioner kroner.

Partene har allerede møtt hverandre i Oslo tingrett, hvor tingretten ba EFTA-domstolen om råd i saken.

Den norske regjeringen har allerede gitt innlegg til domstolen, og der er standpunktet at man støtter argumentene til Norges Skiforbund i saken.

– Norges syn er at EØS-avtalen, eller tjenestedirektivet, ikke forbyr en sånn regel som Norges Skiforbund har i denne saken og som forbyr Kristoffersen å ha en Red Bull-logo på hjelmen sin, sier Torje Sunde hos Regjeringsadvokaten.

– Det er et viktig regelverk som er til prøving i saken. Tjenestedirektivet er helt sentralt for tjenesteytere i Europa, og det ønsker vi å ha en mening om. Dette berører også en spesiell finansieringsmodell som er helt spesiell for norsk idrett, nemlig at rettigheter til sponsoravtaler forvaltes sentralt og ikke av utøverne. Det skal komme særforbundene til gode, man skal drifte landslagene og man skal rekruttere nye personer til idretter, utdyper Sunde.

Spørsmålene som saken reiser, er interessante for flere. Det er totalt åtte innlegg for EFTA-domstolen, deriblant fra den svenske og den nederlandske regjeringen, opplyser Sunde.

– Det finnes ulike måter å drifte et idrettsforbund på, men den nordiske modellen, den som er tuftet på et solidaritetsprinsipp blant utøverne og at inntektene skal komme alle til gode – det prinsippet er viktig, mener Sunde.

– I verste fall må man tenke helt annerledes

Da NRK møtte Kristoffersen fredag, hadde han med seg en Red Bull-flaske på pressetreffet, mens capsen bar logoen til Telenor.

Alpinstjernen ønsket ikke å svare på noen spørsmål angående rettssaken overhodet.

Advokat Anne-Lise Rolland i Norges Skiforbund forklarer at det er idretten som eier alle markedsføringsplasser på hodeplagg og klær. På drikkeflasken har skiforbundet godkjent at Kristoffersen kan fremme sin private sponsor.

– For at flest mulig kan være med på landslag har grenen ansvar for sin egen økonomi. Den aktuelle plassen på hjelmen er solgt til en grensponsor, så den er rett og slett ikke ledig, sier Rolland.

I RETTEN: Lars Kristoffersen, Henriks far, hilser på advokat for Norges Skiforbund Anne-Lise Rolland da saken var oppe i Oslo tingrett i 2016. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Utfallet av saken kan potensielt føre til store endringer også utover rammene til Norges Skiforbund.

– Hva vil det bety hvis skiforbundet taper saken?

– Det kommer litt an på hvilken måte man taper og hva som er begrunnelsen. I verste fall kan det være man må tenke helt annerledes i forhold til finansiering av norsk idrett, sier Rolland.

Den svenske og nederlandske regjeringen har kommet med sine innlegg i saken, men Rolland presiserer at EFTA-domstolen har blitt bedt om svar fra Oslo tingrett på en begrenset del av saken, nemlig regelen om fri bevegelse av tjenester.

– Svarene i saken tyder på at også de har tenkt at dette gjelder den generelle retten til å inngå sponsoravtaler og idrettens muligheter til å nekte utøver å inngå sponsoravtaler. Det er selvfølgelig et mye bredere tema enn det denne konkrete saken handler om, nemlig at han ikke får selge den markedsføringsplassen. Jeg tror det er derfor saken har fått et så stort engasjement, sier Rolland.