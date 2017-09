Henrik Kristoffersen får ta dette merket inn for EU

I dag fikk NRK tilgang til ei rettsbok som viser at tingrettsdommeren i saken har bedt om bistand fra EFTA-domstolen, organet som avgjør saker som angår tolkning av EØS-regler.

Det er en liten seier for Kristoffersen, som har bedt om at domstolen tok saken dit.

– Det har vært et ønske fra oss å ta den dit, ja, sier far og manager Lars Kristoffersen til NRK.no.

Ettersom Norge er med i EØS-samarbeidet, har tingretten rett til å stille EFTA-domstolen spørsmål om tolkningen av EØS-reglene. Der skal EU-jurister sette seg inn i Kristoffersens sak, og en uttalelse herfra vil kunne ha stor innvirkning på alpinistens sak.

– Skiforbundet eier merket

Kjernen i saken er sponsorplassen midt foran på hjelmen til Kristoffersen. Kristoffersen har ønsket å selge den til sine private sponsorer, energidrikken Red Bull, men han har fått nei fra Skiforbundet, som har solgt den videre til Telenor.

Det mener Kristoffersen-leiren er i strid med direktivet om tjenestefrihet innenfor EØS-området - det såkalte tjenestedirektivet.

– NSF mener at skiforbundet eier rettigheten til å selge denne sponsorplassen foran på hjelmen, og i tråd med det har NSF solgt den til Telenor. Vi mener at det ikke er noen restriksjon på hans tjenestefrihet at han ikke kan selge den én gang til, sier Norges skiforbunds advokat Per Andreas Bjørkan til NRK.

Partene forbereder nå spørsmål de skal sende til EFTA.

