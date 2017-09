Edvartsen ferdig i NFF

– NFF har avsluttet sitt arbeidsforhold med Svein-Erik Edvartsen. Han har utført handlinger som er uforenlig med jobben som seksjonsleder for samfunnsansvar i NFF. Edvartsen er ikke aktuell som dommer i regi av NFF i 2018, sier kommunikasjonssjef Svein Graff til VG.

Avisen erfarer at Edvartsen vil saksøke NFF. Det går Edvartsen-advokat John Christian Elden langt i å bekrefte.

– Hvis Graff har uttalt seg slik, ser jeg fram til å høre ham føre bevis med strafferettslig beviskrav for sin uforbeholdne injurie, men det får eventuelt bli en egen rettslig prosess, skriver han i en SMS til VG.

Skal ha sjekket eposter

Videre bekrefter Elden at NFF har sikret seg retten til å betale Edvartsen full dommerlønn også i 2018 mot at han heller ikke da dømmer kamper på toppnivå. Avtalen skal imidlertid ikke omhandle Edvartsens stilling som seksjonsleder for samfunnsansvar i NFF.

«At de også vil avslutte jobben som seksjonssjef mener vi er uholdbart, og vi har nektet å inngå avtale her. Så vi får se hva domstolene sier til NFFs personalbehandling. Det kan ta noen år å få avklaret dette, og det er ikke sikkert at både Edvartsen og generalsekretæren (Pål Bjerketvedt, red.anm.) vil beholde jobben sin, men hvem av dem som må søke ny jobb, vet jeg lite om idag. Slik jeg ser det, har ikke NFF forevist noe i nærheten av saklig begrunnelse for å avslutte arbeidsforholdet», skriver Elden videre til VG.

Signalene om at den langvarige konflikten nå kan ende i rettssystemet, svarer NFFs kommunikasjonssjef Svein Graff slik på:

– Det tar vi til etterretning. Vi har ikke noe behov for å kommentere det.

Eposter i fokus

NFF skal i forbindelse med Edvartsen-saken ha undersøkt flere titalls eposter som omhandlet den betente dommerkonflikten i vår. Disse ble sendt til norske nyhetsredaksjoner, og NFF skal ha konkludert med at Edvartsen har sendt flere disse selv.

Edvartsen selv har kontant avvist at han er avsenderen.

Allerede i forrige uke kom det meldinger om at Edvartsen skulle være sparket fra jobben i NFF.

– Situasjonen drøftes. Vi er inne i en prosess. Om han er ferdig som toppdommer i et evighetsperspektiv, er vanskelig å fastslå, sa NFFs generalsekretær Pål Bjerketvedt til TV 2 da.

Konflikten mellom Edvartsen og dommersjef Terje Hauge fikk enorm oppmerksomhet i vår. Det endte med en beslutning om at Edvartsen ikke skulle dømme flere kamper denne sesongen, samtidig som han ble kompensert for tapte inntekter.

Videre dukket det opp beskyldninger mot Edvartsen fra en av hans tidligere assistenter om mobbing og trakassering, og flere dommere gjorde det klart at de ikke ønsker å samarbeide med NFF-profilen.