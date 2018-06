Eckhoff om den nye hverdagen: – Noe helt annet

– Det blir noe helt annet enn det vi har vært borti før, sier Tiril Eckhoff om sin nye treningshverdag.

FLYTTER: Italienske Patrick Oberegger flytter til Oslo neste måned. Foto: Anders Rove Bentsen / NRK

Flere uker på overtid ble det i slutten av mai klart at italienske Patrick Oberegger og Sverre Waaler Kaas blir nye landslagstrenere for skiskytterkvinnene.

Den største forskjellen for Eckhoff og co. blir at begge skal bo i Oslo.

– Det som da blir nytt er at vi får daglig oppfølging, spesielt vi som bor i Oslo. Vi får en bedre relasjon til trenerne og tettere oppfølgning, noe vi har snakket om i alle år, sier Eckhoff.

Spesielt de to siste sesongene har Norges beste kvinnelige skiskytter uttrykt misnøye med det hun føler har vært manglende oppfølging på skytebiten.

Nå er hun altså omsider blitt hørt.

IDRETTSSJEF: Odd-Bjørn Hjelmeset. Foto: Mariam Butt / NTB scanpix

Krevde at treneren flyttet

– Det første spørsmålet jeg hadde til eventuelle utenlandske trenere var: Er du villig til å flytte til Oslo eller Lillehammer-området, da kan vi ta en prat, sier idrettssjef i Norges Skiskytterforbund, Odd-Bjørn Hjelmeset.

Oberegger, som har ansvaret for skytebiten, sier han aldri var i tvil, og han har allerede fått tak i en leilighet i Oslo som han flytter inn i neste måned.

– Det er veldig viktig, svarer han på spørsmål om daglig oppfølging av utøvere.

– Vi er på samling sammen kanskje bare ni til ti dager i måneden, resten er vi hjemme, forklarer italieneren.

Vil lære av alpinistene

De siste fire årene har Tiril Eckhoffs storebror, Stian, vært skytetrener for damene, men han har bodd i Trondheim når det ikke har vært samling.

Eckhoff legger ikke skjul på at det i tillegg til daglig oppfølging nå blir godt å få en trener som ikke er en del av familien.

– Det blir veldig deilig å få en trener som ikke er broren min. Det er deilig at det ikke blir så tette relasjoner.

28-åringen føler seg motivert og tror hun kan få et løft med nye trenere.

– Nå har det vært fire år med broren min, så det er fint å få noe nytt.

Eckhoff håper at skiskytterjentene kan lære av alpingutta og deres treningshverdag i Oslo.

– Hvis vi ser på alpinistene så trener de sammen hele sommeren. Kanskje vi kan bli sånn vi også; å jobbe for å bli bedre sammen, sier hun.