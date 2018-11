Duket for ellevill nedrykksthriller i Eliteserien

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

For det var bare tre poeng som gjaldt da Henning Berg & co. gjestet Skagerak Arena i dag. Med tap ville det med all sannsynlighet ikke bli fornyet Eliteserie-kontrakt. Kanskje ville håpet vært syltynn teori.

Men for en oppvisning Stabæk-laget vartet opp med. Tre mål, null baklengs sørget for en råsterk seier på bortebane.

Samtidig gikk en rekke resultater Stabæks vei i bunnstriden. Lillestrøm spilte uavgjort mot Strømsgodset og Start tapte for Rosenborg, noe som gir følgende tabell med én runde igjen. Nå kan i realiteten fire lag rykke direkte ned før den aller siste serierunden. Bodø/Glimt kan havne på kvalifiseringsplass. Sandefjord spiller OBOS-ligaen neste år.

For normalt hjemmesterke Odd virket som en svært vanskelig oppgave for det unge Stabæk-mannskapet, som for øvrig ikke hadde vunnet en kamp siden 23. september.

Bortestatistikken var også elendig. Stabæk står med fem uavgjorte kamper og ni tap på fremmed gress i år. Inntil søndag kveld. For Ola Brynhildsen, Franck Boli og Ohi Omoijuanfo sørget for full Stabæk-jubel til slutt.