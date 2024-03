– Det var en absurd dramaturgi, sier Pål André Helland i Viaplays studio etter kampen.

Det så nemlig lenge ut som at Liverpool skulle ta seg videre til semifinalen i FA-cupen mot erkerivalen.

Men så, tre minutter før slutt, tok kampen fyr.

– Som regel når det går til ekstraomganger så er begge lag litt halvfornøyde med straffespark. Det renner litt ut i sanden, men du verden. Der ble det tut og kjør fra ende til annen. Huff, det er vanskelig å puste. Jeg er sliten, sier Helland.

Avgjorde og feiret på seg rødt kort

For da Antony utlignet rett før slutt, sendte han Old Trafford til himmels. Da hadde United ligget under hele den 2. omgangen, men plutselig var eksploderte kampen i Manchester.

I løpet av de neste minuttene skjøt Liverpool i stolpen og Rashford bommet alene med keeper med kampens aller siste touch på ballen. Men ingen av lagene scoret, så kampen gikk til ekstraomganger.

Der bølget kampen frem og tilbake med gigantiske sjanser, men det var Liverpool som fikk scoringen da Harvey Elliott skjøt fra 20 meter rett før pause i ekstraomgangene. Ballen gikk via en United-forsvarer og spratt inn i lengste hjørne.

TRODDE HAN AVGJORDE: Harvey Elliott (nest lengst til høyre) scoret i ekstraomgangene, men United snudde kampen. Foto: AFP

Da måtte vel denne kampen være over? Nei da, den hadde mer å by på. Mye mer.

For United satset alt fremover og åtte minutter før slutt i ekstraomgangene vant hjemmelaget ballen høyt i banen. McTominay brøt en svak pasning fra Darwin og spilte videre til Rashford. Fra rundt straffemerket satte han ballen kontrollert ned i hjørnet og sendte Old Trafford nok en gang til himmels.

Og da kampuret viste overtid i ekstraomgangene, kontret United. Plutselig var de to mot en etter et Liverpool-hjørnespark. Garnacho spilte ballen til riktig tid og unggutten Amad Diallo satte ballen i mål.

I gledesrusen dro Diallo av seg drakta og fikk dermed sitt andre gule kort i kampen. Scoringen ble hans siste spark på ballen før han fikk marsjordre.

– Jeg er veldig glad. Jeg glemte det første gule kortet og fikk et rødt. Men vi vinner kampen til slutt uansett, sier Diallo i et intervju vist på Viaplay etter kampen.

RØDT KORT: Amad Diallo fortviler etter å ha feiret på seg et rødt kort. Foto: AP

Klopp forlot intervju: – Et dumt spørsmål

Etter kampen stilte Liverpool-manager Jürgen Klopp opp til intervju med Viaplay.

Der fortalte han om at de ikke er fornøyd med starten av kampen, men at de så dominerte og burde ha avgjort før full tid. Han gratulerte United med en god kamp og avansement. Men da journalisten begynte å spørre om hva som gikk galt, ble manageren kraftig irritert.

– Normalt er intensitet en av styrkene i laget ditt. Hvorfor blir det så tungt i ekstraomgangene?

– Et ganske dumt spørsmål. Jeg vet ikke hvor mange kamper vi har spilt og de har spilt i det siste. Men sånn er sport. Jeg er skuffet over det spørsmålet, men du syns tydeligvis det var et bra spørsmål.

– Så for mange kamper eller...

– Nei, kom igjen. Du er åpenbart ikke i god form og jeg har ikke nerver til å snakke med deg nå, sa Klopp før han forlot intervjuet.

FRUSTRERT: Jürgen Klopp var svært frustrert etter tapet mot United. Foto: AP

I studio satt ekspertene og måtte le av måten Klopp håndterte situasjonen på.

– Er det det man sier er hersketeknikk? undrer Helland og fortsetter:

– Det er verdens vondeste måte å tape en kamp på. På slutten av ordinær tid så mistet man avansementet. Så ledet man i ekstraomgangene og virket å ha god kontroll på kampen. Og så helt på slutten så mistet man muligheten for en straffesparkkonkurranse. Det finnes ikke en vondere måte å tape en fotballkamp på enn det Liverpool gjorde i dag.

Nils Johan Semb mener Klopp i utgangspunktet virket å håndtere situasjonen godt. Men...

– Jeg synes han oppsummerte det veldig bra. Det var spot on alt han sa. Så mistet han hodet litt på slutten, sier Semb.

Hyller ten Hags bytter

Nå er altså United klare for semifinale i FA-cupen. Det må regnes som en gedigen opptur for Erik ten Hags lag.

– Kjempeviktig resultat for United. Dette kan brukes for å gi ten Hag tillit og mer tid. Du så hvor glad han var etterpå. Dette betyr enormt mye. Kampen spiller på enorme følelser. For Ten Hag og prosjektet var dette ekstremt viktig, sier NRKs fotballekspert, Carl-Erik Torp.

Han får støtte av Viaplays ekspert, Lars Tjærnås.

– Det er Erik ten Hags triumf i veldig stor grad. Han gamblet med bytter. Han gamblet med formasjon. Men han traff, og han fikk belønning på en måte han knapt kunne trodd på da det var igjen få minutter av ordinær tid, sier Viaplays ekspertkommentator Lars Tjærnås.

I semifinalen møter United Coventry. De unngår dermed Manchester City og Chelsea som møtes i den andre semifinalen.