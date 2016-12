Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Kjetil Jansrud var den store favoritten før super-G-rennet i Val Gardena fredag.

Med startnummer 15 fikk Jansrud en god start og ledet foran lagkamerat Aleksander Aamodt Kilde allerede på førte mellomtid. Inn mot slutten tapte nordmannen litt til lagkameraten.

– De norske guttene leverer igjen og igjen

Likevel suste Jansrud inn på tiden 1:31.93, seks hundredeler foran Aamodt Kilde. Det holdt til seier foran lagkameraten Aamodt Kilde.

– Det var deilig. Jeg hørte at Aleksander hadde kjørt for slik at jeg måtte bare gi gass. Seks hundredeler. Det er ikke mye, sier Jansrud til NRK etter målgang.

Seieren er Jansruds tredje for sesongen og enda mer suksess for nordmennene i alpinbakken.

– Vanvittig gøy. De norske guttene leverer igjen og igjen, oppsummerte NRKs alpinekspert Kjetil André Aamodt.

Forrige sesongs renn i Val Gardena endte med trippel norsk. Da Aamodt Kilde så Jansrud kjøre inn til ledelse gikk tankene hans til fjorårets trippelseier, men det er ikke en nedtur å komme bak lagkameraten Jansrud.

– Jeg hadde lyst på seieren, men når det er så bra laginnsats er det ekstremt gøy, sier Aamodt Kilde til NRK.

Lund Svindal kjørte ut: – Gikk bra med kneet

Aksel Lund Svindal åpnet fint med startnummer 17, men fikk problemer utover i rennet. Rett før målgang klarte ikke nordmannen en port og kjørte ut.

– Her fikk han kanskje merke at fartsfølelsen ikke er helt inne enda. Det er bra at han ikke presset kneet innenfor den porten fordi det kunne gitt ham problemer, sa Aamodt.

– Det er fryktelig synd med Aksel. Jeg spurte ham, men det virket som at det gikk bra med kneet og slikt, forteller Jansrud til NRK.

Aleksander Aamodt Kilde synes det var skummelt å se på med tanke på kneet til Lund Svindal og er glad for at det gikk bra.

– Akkurat det å bli skvist sammen er litt ugunstig. Han er heldigvis sterk slik at det gikk bra, forteller nordmannen til NRK.

Lund Svindal mener han ikke fant rytmen i løpet og at han kjente på at han var rusten da det gikk litt for fort.

– Jeg ble irritert og blir ivrig på å ta det igjen etterpå. Det ble litt vilt helt fra starten der faktisk. Litt ulikt meg. Litt ute av kontroll. Jeg må skjerpe meg litt, slik går det ikke an å holde på, sier Lund Svindal til NRK.