Disse kameraene skaper splid: – Økt fare for mobbing

– Faktum er at vi i dag står i en situasjon hvor det er lite og ingen kontroll på strømming av barne- og ungdomsidretten foretatt av privatpersoner. Det er en situasjon ingen er tjent med, og noe som Redd Barna har uttrykt bekymring over. Vi mener alle er tjent med å få strømmingen over i kontrollerte former hvor det kun vil være tillatt å filme det som skjer på banen på avstand. I klar tekst betyr det strømming av spillet fra et fugleperspektiv, ikke fokus på enkeltpersoner. Ikke minst har alle en rett til å reservere seg mot å bli filmet uten noen form for begrunnelse. Da blir faktisk ikke kampen strømmet. Det er også utarbeidet en sikkerhetsnøkkel som gjør at kameraet kan være i bruk under aktiv kamp, samt at strømmingen må startes manuelt av en klubbrepresentant. Vi mener derfor strømmetjenesten idretten nå går inn for vil bidra til å løfte interessen og skape mer engasjement rundt breddeidretten, samtidig som vi tror den vil bidra til å redusere skadevirkningene av strømming i privat regi uten noen form for kontroll. Både normativt, men også i form av at kamper vil være tilgjengelig for de som ikke har anledning til å være tilstede til en fornuftig pris. Det kan bidra til å dempe behovet for strømming i privat regi.

– Vi er kjent med at Oslo er blant kommunene som har uttrykt skepsis til strømming av breddeidretten fra 15 år og oppover, mens det allerede er installert kameraer i over 60 andre kommuner i Norge som har strømmet rundt 4000 kamper. Norges Idrettsforbund laget i sommer nye retningslinjer for strømming i idretten nettopp for å ivareta de hensyn som har fremkommet i debatten på en bedre måte. I dette arbeidet har også Datatilsynet vært konsultert flere ganger for å sikre at personvernet er ivaretatt. Det er gledelig at Oslo kommune har sagt ja til å møte meg og fem andre generalsekretærer i idretten i januar for å diskutere nettopp strømming. Vi må nok erkjenne at vi i idretten ikke har vært flinke nok til å kommunisere hva våre nye retningslinjer faktisk innebærer. For vi er i likhet med Oslo kommune opptatt av at strømming ikke skal bidra til prestasjonspress, og forhåpentligvis vil Oslo kommune bli enig i at løsningen vi skal presentere vil bidra positivt i så måte.