– Veldig nyskapende. Det gir seeren en helt annen nærhet til spillet, sier NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp.

Det er ikke hver gang en treningskamp skaper de store overskriftene, men denne kampen hadde en litt annen innpakning.

Da FC Köln møtte AC Milan i helga, festet nemlig tyskerne både kamera og mikrofoner på spillerdraktene. Målet var å gi TV-seerne en «helt ny opplevelse».

KAMERAVEST: Disse kameraene hadde spillerne på seg. Foto: Thomas Fähnrich / FC Köln

Mange har også latt seg begeistre. Klippet av 2-0-scoringen, som først ble publisert av Köln, har i skrivende stund 12 millioner visninger bare på Twitter.

– Rått

Köln opplyser til NRK at stuntet var et éngangstilfelle, men at klubben nå skal evaluere effekten. De er allerede overbevist om at det løfter seeropplevelsen.

Selve initiativet kom fra partneren Telekom, som også er rettighetshavere i VM.

– Det kan gi en bedre forståelse for hvor krevende det er utpå der. Som seer blir du litt bortskjemt med full oversikt over alle rom og alle løp. På bakkeplan får du mer forståelse for valgene. Men det krever en teknologi som overhodet ikke er i veien for spillerne, sier Torp.

Ingvild Gjøviken har produsert fotballkamper for NRK siden 2008. Hun mener disse kameraene er verdifulle hvis det faktisk blir en realitet.

– Hvis man får tillatelse, er det jo rått. Det er nærhet vi alltid er på utkikk etter. Detaljer, følelser og opplevelsen – at seeren skal få oppleve det samme som spilleren. Jo mer nærhet du får, jo mer engasjert blir du, sier Gjøviken.

Hun påpeker at det kunne vært vel så interessant å få samme mulighet med dommerne.

– Nærhet er særlig viktig i kontroversielle situasjoner. Det blir ofte en diskusjon hva dommeren så og ikke så, og her kunne seeren sett det selv, sier Gjøviken.

Torp tror spillerkameraer kan komme «veldig fort» hvis teknologien tillater det.

Det er selskapet MindFly som står bak de aktuelle kameraene, ifølge Goal. Spillerne tar på seg en kameravest som ikke skal være mer til hinder enn de vanlige GPS-vestene, ifølge utviklerne selv.

– Må brukes riktig

Torp ser for seg at disse kameravinklene er aller best ved faste situasjoner. Før og under frispark og straffespark kan det gi en ekstra nerve for seeren.

NRK-EKSPERT: Carl-Erik Torp kommenterer EM i England. Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

Men det bør heller ikke brukes for mye, mener eksperten. Han så nemlig et lengre klipp fra kampen med mye banespill.

– Du kan bli sjøsyk hvis det er mye som skjer. Det må brukes riktig, sier Torp.

Han tror ikke spillerne har noe imot at seerne og publikum kommer enda tettere.

– Ikke på dette nivået. De blir gjennomanalysert etter hver kamp uansett. Det er en del av gamet. Nå har du kameraer overalt uansett. Det er kanskje litt rart aller første gang, men det forsvinner etter noen minutter, tror eksperten.