– Akkurat nå er folk i USA veldig interessert i langrenn, og min største drøm er at vi kan ha verdenscup der en dag. Det hadde vært veldig morsomt, sier Jessica Diggins til NRK.

Hun skulle egentlig ha deltatt i verdenscupen i Lahti helga etter OL i Pyeongchang, for å forsvare tredjeplassen i verdenscupen sammenlagt og kanskje ta opp jakten på Ingvild Flugstad Østberg på plassen foran.

Men etter at Diggins og Kikkan Randall tok USAs aller første OL-gull i langrenn da de vant lagsprinten i Pyeongchang, tvang endringer seg fram.

For plutselig var også USA interessert i langrenn, og invitasjonene tikket inn fra den ene TV-stasjonen etter den andre.

HØYT I KURS: New York Stock Exchange var et av stoppestedene på de amerikanske langrennsjentene improviserte PR-turné. Foto: Courtney Crow / NYSE

Vil ha verdenscupen tilbake

Randall og Diggins kunne ikke la muligheten gå fra seg til å drive PR for sporten.

Nå håper de at deltakelse på TV-show som «This Morning» på CBS, «New Day» på CNN og «Live! With Kelly and Ryan» skal åpne dørene for at en ny drøm kan gå i oppfyllelse: Verdenscup i langrenn på amerikansk snø.

Sist det skjedde var under prøve-OL i Soldier Hollow i 2001.

– Jeg har jobbet hardt i hele min karriere for å få folk i USA til å bringe verdenscupen hjem, men det krevde en helt spesiell prestasjon, konstaterer Kikkan Randall.

Vanskeligst å overbevise sine egne

Et OL-gull er en sånn spesiell prestasjon. Selv legger hun opp om to uker. Men Diggins kan fortsatt får verdenscupen «hjem» – og i så fall mest sannsynlig helt hjem til Minnesota.

Det har aldri stått på Det internasjonale skiforbundet (FIS). Det amerikanske skiforbundet har vært bøygen.

– Det vanskeligste var å overbevise US Ski Team og arrangører i USA om at de har råd til gjøre det. Men jeg tror de innser at med den interessen vi opplever nå, burde det være ganske lett å få sponsorer, å få fansen ut og de kan tjene penger på det, sier Randall.

GAMBLET OG VANT: Med tredjeplass på sprinten i Drammen har Jessica Diggins fortsatt god kontroll på tredjeplassen i verdenscupen sammenlagt, til tross for at hun ofret konkurransene i Lahti. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

Vil handle raskt

I utgangspunktet er det ingen åpninger på verdenscupkalenderen i nær framtid. Men FIS er innstilt på å ta grep.

– Vi er veldig fornøyde med den nye situasjonen i USA, og særlig denne medaljen som gir langrenn oppmerksomhet i hvert fall i et par uker. Vi må finne en åpning i kalenderen, sier renndirektør Pierre Mignerey, som innser at det haster.

– Vi prøver å finne en åpning om to år. Senere blir meningsløst. Vi har et par uker med oppmerksomhet nå, og det er på tide å følge opp umiddelbart, understreker langrennssjefen i FIS.