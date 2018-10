Slovenias stjernekeeper Jan Oblak er ute med skade. Atletico Madrid-keeperen er kanskje den største profilen for det lille landet som møter Norge i kveldens Nations League-kamp på Ullevaal. Ute er Slovenias mestscorende spiss Tim Matavž, som har ti mål på 37 kamper, og borte er den erfarne forsvarskjempen Boštjan Cesar.

Ser vi bare på tallene, kan det virke som enkel motstand for Norge, for siden 1998 har lagene møttes sju ganger, med fem seire, én uavgjort og ett tap.

Men for noen poengtap. To ganger har Slovenia direkte stoppet norsk avansement. Men la oss ta opp- og nedturene i kronologisk rekkefølge, for det startet riktig så bra mot Slovenia, som bare hadde vært FIFA-medlem i seks år da de to lagene møttes første gang:

10/10-98: 2-1-seier i Ljubljana (EM-kvalifisering)

SEMBS FØRSTE SEIER: Kjetil Rekdal og Henning Berg jublet etter 2–1 målet.

Nils Johan Sembs første seier som norsk landslagssjef, og den første seieren i Norges forrige vellykkede kvalifisering. Norge kom under da Stig Inge Bjørnebye ble fintet ut av en linjemann som lot til å markere ballen ut, men vendte til seier med mål av Tore André Flo og Kjetil Rekdal.

8/9-99: 4-0-seier på Ullevaal (EM-kvalifisering)

GODE TIDER: Slovenia var overkommelige på vei inn i mesterskapet. Med 4–0 på Ullevål var Norge igjen klare for et mesterskap. De gode tidene skulle snu året etter.

Forrige gang Norge kvalifiserte seg til et sluttspill. Et fullsatt Ullevaal så Steffen Iversen, Ole Gunnar Solskjær og Øyvind Leonhardsen score etter et tidlig slovensk selvmål. Semb fikk fjeset trykket ned i en bløtkake under feiringen på indre bane. Det var Norges åttende strake seier i tidenes statistisk beste landslagsår, der seiersrekken stoppet på rekordtallet ni.

21/6-00: 0–0 i Arnhem, Nederland (EM-sluttspill)

DA SPANIA SCORET: Norske supportere deppet da meldingen kom etter 0-0-kampen mellom Norge og Slovenia i EM 2000. For spanjolene scoret to ganger på overtid mot Jugoslavia, og dermed var Norge ute av mesterskapet

Grupperivalene møttes igjen i sluttspillet. Semb lot stjernespissene Flo, John Carew, Iversen og Solskjær starte, men tre av dem ute av posisjon i 4-5-1-formasjonen, og kampen ble en trist affære. Ved kampslutt lå Norge an til å møte Nederland i EM-kvartfinale, men to spanske mål på overtid mot Jugoslavia sendte Norge ut, og bildet av Semb på alle fire i uendelig skuffelse ble et symbol på kampen som fortsatt er Norges forrige sluttspillkamp for menn.

VG kalte det dramaet som knuste Norge.

13/10-04: 3-0-seier på Ullevaal (VM-kvalifisering)

Åge Hareides første år som landslagssjef var en berg-og-dalbane. I oktober gikk det unna, med borteseier mot Skottland fire dager før denne oppvisningen, en måned etter en skuffende innledning på VM-kvalifiseringen. Carew, Morten Gamst Pedersen og Alexander Ødegaard scoret da VM-toget kom på skinner igjen.

I etterkant ble Norge kritisert for grisespill.

3/9-05: 3-2-seier i Celje (VM-kvalifisering)

Etter litt for mange poengtap i kvalifiseringen trengte Norge en seier, og fikk den etter å ha tatt ledelsen tre ganger i Celje. Carew, Claus Lundekvam og Gamst scoret målene. Sistnevnte ble matchvinner rett før slutt.

Det var det tøffeste Erik «Panzer »Hagen hadde vært med på.

11/9-12: 2-1-seier på Ullevaal (VM-kvalifisering)

SEIER, SÅ VIDT: John Arne Riise scorer Norges andre mål fra straffemerket på overtid under VM-kvalifiseringskampen i fotball mellom Norge og Slovenia på Ullevaal stadion 11. september 2012. Sen seier til tross, det ble ingen kvalifisering det året.

Norge trengte desperat en seier etter å ha innledet kvalifiseringen med tap for Lars Lagerbäcks Island i Reykjavík noen dager tidligere. Slovenia scoret først, men Markus Henriksen utlignet. På overtid skaffet innbytter Alexander Søderlund straffespark. Egil «Drillo» Olsens to førstevalg som straffeskyttere var byttet ut, men John Arne Riise snek foran tredjevalget Espen Ruud og banket ballen i mål til seier.

11/10-13: 0-3-tap i Maribor (VM-kvalifisering)

Før avspark gikk alt Norges vei. Andre resultater gjorde at laget plutselig hadde alle tiders sjanse til å sikre toeromspill i en kvalifisering som virket tapt da Drillo på sjokkerende vis fikk sparken to uker tidligere. Per-Mathias Høgmo fikk en brutal ilddåp i Maribor, der hjemmelaget ledet 2–0 etter et kvarter på vei mot utklassingsseieren som slukket alt håp om norsk deltakelse i VM-sluttspillet i Brasil.

Det fikk fotballpresident Yngve Hallén til å medgå at Norge ikke har noe i et VM å gjøre.

* 13/10-18: Fem år og to dager senere er det Lars Lagerbäck som leder Norge i jakt på poeng som kan bidra til gruppeseier i den nye nasjonsligaen. I november spilles returkampen i Ljubljana.