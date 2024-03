Det norske håpets usannsynlige vei til toppen: – Det er unikt

– Jeg er veldig takknemlig for at jeg gjorde det, for karrieren min ble satt på vent da jeg var for lett.

Det sier Jonas Abrahamsen til NRK om det han kaller et «drastisk grep» han gjorde i starten av 2020.

I sine yngre dager var 28-åringen en lovende klatrer, men livet som seniorsyklist ga ikke resultatene mannen fra Skien drømte om.

Det var en av årsakene til at Uno-X-rytteren tok valget om å gå opp 20 kilo i vekt.

I TOUR DE FRANCE: Jonas Abrahamsen under fjorårets utgave av Touren. Foto: MARCO BERTORELLO / AFP

– Hvis jeg hadde veid 60 kilo som jeg gjorde før, så hadde jeg nok aldri vært i Tour de France eller her jeg er i dag, sier Abrahamsen og fortsetter:

– Det å ta den avgjørelsen for fire år siden, har gjort at jeg har blitt en mye mer komplett rytter. Jeg er en allsidig rytter, som kan være både hjelperytter og få til gode resultater i brudd.

Og nå har resultatene begynt å komme. Etter at han fikk en plass på Uno-X-laget til Tour de France i fjor, imponerte han stort med en tredjeplass på den 18. etappen der.

Onsdag noterte «Grenlandsplogen» seg for nok en pallplass med andreplassen i belgiske Dwars door Vlaanderen – generalprøven til Flandern rundt.

– Det var utrolig gøy. Det er godt å kunne få en topplassering i et så stort løp. Det er en av de største prestasjonene mine, sammen med pallplassen i Tour de France. Det er utrolig gøy å kunne vise at man har mulighet til å hevdes blant de aller beste i verden, sier Abrahamsen.

KNALLSTERK PALLPLASS: Jonas Abrahamsen (til venstre) kunne sprute rundt seg etter 2.-plassen i Dwars door Vlaanderen. Her på pallen sammen med vinneren Matteo Jorgenson og Stefan Küng. Foto: JASPER JACOBS / AFP

– De fleste går ned i vekt

I januar fikk Abrahamsen med seg Thor Hushovd i støtteapparatet, da den tidligere toppsyklisten ble daglig leder for Uno-X-laget.

Hushovd lar seg imponere av Abrahamsen, og mener 28-åringen nesten tar steg for hvert sykkelritt han stiller opp i.

– Karrieren hans er unik. Sykkelsporten har et stort vektjag, men det er grenser for hva en kropp kan tåle. Det skjønte Jonas. Han gikk opp nærmere 20 kilo og forvandlet seg som rytter, sier Hushovd til NRK.

IMPONERT: Uno-X-sjef Thor Hushovd. Foto: Fredrik Hagen / NTB

– Det er veldig få toppsyklister som har gjort det samme, og nå er han en av verdens beste sykkelryttere. Det er unikt, fortsetter Hushovd.

– Det er ikke så mange i sykkelsporten som har gått den stien. De fleste går ned i vekt, men jeg tror det er en sunn ting å tørre å gå opp i vekt, sier Abrahamsen.

– Viktig for unge utøvere

Abrahamsen mener at man som klatrer i dagens sykkelsport må være blant de ti beste i verden for å kunne få en topplassering.

Som en mer allsidig rytter har han som nevnt flere muligheter som hjelperytter og i brudd, men det var bare én av grunnene til at han tok valget om å gå opp i vekt.

– I tillegg fant jeg ut hvordan kropp jeg egentlig har. Jeg har en kropp som har mye muskelmasse, som produserer mye laktat. Da er det ikke en fordel å bare klatre. I hvert fall ikke i høyden når det tar lang tid å bli kvitt laktaten, sier Abrahamsen og fortsetter:

– Jeg hadde andre forutsetninger. Jeg valgte å satse på å bli mer allsidig, og med litt mer muskelmasse har det slått veldig positivt ut.

Selv om han erkjenner at det var litt tungt å gå opp 20 kilo i starten, er han ikke i tvil om at han er glad for at han gjorde det.

– Det tror jeg er viktig for unge utøvere også. Man må ikke alltid sammenlignes med toppidrettsutøvere som tar ut marginene, men man må ha litt margin å gå på fra man er ung. Det skulle i hvert fall jeg ønske at jeg gjorde, sier Abrahamsen.

Alexander Kristoff var oppgitt på lagkameraten Jonas Abrahamsen etter spurten på etappe 3 i Tour de France ikke gikk veien.

Stygg velt: – Husker ingenting

I fjor var Uno-X med i Tour de France for første gang, men det så lenge ut som Abrahamsen ikke skulle få en plass der. Han startet nemlig året med en stygg velt og ble liggende livløs i veien under en treningsleir i Spania.

– Det var litt sjokk da jeg gikk i den krasjen. Jeg husker ingenting og våknet på sykehuset to timer etterpå, sier Abrahamsen den dag i dag og legger til:

– Jeg var veldig heldig som ikke brakk noe i 70 km/t. Det var et under i seg selv.

– Det så veldig skummelt ut. Det er brutalt sagt, men det er syklistene vant til. Det er en hardtarbeidende rytter og gutt – da kommer resultatene etter hvert, sier Hushovd.

Selv om han slapp unna store fysiske skader, erkjenner Abrahamsen at det var mentalt hardt.

Han stilte seg selv spørsmålet om hvordan han kunne begynne å sykle igjen, og om han kunne stole på sykkelen.

– Jeg måtte komme meg på sykkelen så fort som mulig og sykle ritt så fort som mulig, slik at jeg ikke lot det bli en barriere for meg, sier han.

Foto: Tobias Hovland / NRK

Fikk kyssesyken

Selv om Abrahamsen ikke lot det bli en barriere for seg selv, måtte han ta et avbrekk i flere uker da han bare en måned senere fikk kyssesyken.

I omtrent tre uker måtte han ligge og hvile uten noe trening.

– Hva kan jeg gjøre som idrettsutøver når jeg er skadet og syk? spurte Abrahamsen seg om den gang.

– Jo, jeg kan faktisk gå inn og analysere spurtopptrekk, hvordan jeg kan gjøre det på en bedre måte og hvordan jeg taktisk kan bli en bedre syklist. Du kan alltid gjøre ting. Jeg brukte egentlig det som motivasjon, svarer han på sitt eget spørsmål.

For Thor Hushovd er det nettopp Abrahamsens iver etter å lære som har imponert han mest siden de begynte å samarbeide tettere i januar.

– Jonas er nysgjerrig og har lyst til å lære. Han vil utvikle seg som syklist, og er en jordnær og bra kar – det hjelper alltid, sier Hushovd.

Abrahamsen mener at han fikk en skikkelig boost etter kyssesyken, og som kjent kom han seg med til Tour de France.

– Selv om det var tungt å starte opp igjen, så kom jeg i mitt livs form i Tour de France, sier han og fortsetter:

– Den har jeg nesten bevart helt til nå. Det viser at det å lytte til kroppen og finne ut hva slags type rytter eller idrettsutøver du er, er utrolig viktig for prestasjonen din.

– Alt er mulig

Søndag sykler Abrahamsen monumentet Flandern rundt i Belgia for første gang i karrieren.

Selv om Uno-X har ryttere som Alexander Kristoff – som vant rittet i 2015 – og Søren Wærenskjold i troppen, er det Abrahamsen det er største forventninger til etter onsdagens andreplass.

FAVORITT: Nederlandske Mathieu van der Poel er den største seiersfavoritten i Flandern rundt, klassikeren han har kommet topp to i de fire siste årene. Foto: DIRK WAEM / AFP

– Hvis man kommer seg med i et brudd, enten sent eller tidlig, så kan mye være mulig. Mathieu van der Poel er i en klasse for seg selv om dagen, men plassene bak tror jeg kan være mulig hvis alt klaffer, sier Abrahamsen og legger til:

– Plutselig kan det skje noe teknisk med han også, så alt er mulig.

– «Grenlandsplogen» er i kanonform og har masse selvtillit. Alt kan skje, og han tar nesten steg i hvert sykkelløp han stiller opp i, sier Hushovd.

– Med den selvtilliten og flytsonen kan det gå alle veier. Når han er foran og kjører i tet kan han hente uante krefter, avslutter Uno-X-sjefen.