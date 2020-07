Den tidligere alpinisten Finn Christian Jagge er død

– Vår største kjærlighet, vår største helt og klippe. Verdens beste Pappa og verdens beste MesterHubby, døde i dag, etter akutt sykdom. Det er ubeskrivelig vondt og vi er helt knust.

Det skriver Jagges kone, Trine-Lise Jagge, i et innlegg på Facebook.

– Det er forferdelig trist. Han var bare i litt over midten av livet, en ung 54-åring som var aktiv. Det er bare tragisk og trist. Som idrettsmann var han en unik atlet. Han var gode i flere idretter, også i tennis. I alpinmiljøet var han en legende, sier tidligere lagkamerat og NRK-ekspert Kjetil André Aamodt.

– Han er en av de største profilene vi hadde.

Flere tidligere lagkamerater er fulle av lovord om «Finken».

– Det er vanskelig å finne ord som passer med en gang, for det kom som et sjokk, selvfølgelig, sier Atle Skårdal til NRK, og fortsetter:

– Han var et naturlig midtpunkt på laget gjennom sine positive og åpne atferd. Han var alltid i godt humør og et bindeledd for hele laget. Han var en fighter av de sjeldne.

Jagge tok i alt syv seire i verdenscupen, her fra italienske Sestriere i 1997. Foto: ALEX TROVATI / AP

Tidligere lagkamerat Ole Kristian Furuseth er i sjokk etter Jagges plutselige bortgang.

– Han betydde veldig mye for meg når vi var på laget sammen, og har etter det alltid vært en god venn. Finn hadde alltid god replikk på lur og hadde en rå fysikk og innstilling til trening. Jeg minnes alle de flotte opplevelsene vi hadde sammen, forteller Furuseth.

Hans Petter Buraas beskriver det tette båndet som ble knyttet mellom alpinistene på reise. Også han var tidligere lagkamerat med Jagge.

– Det er jo noe spesielt med en sånn kameratgjeng, en skigjeng som har bodd sammen og levd et liv sammen som vi skulle vært en familie. Man tenker selv om man blir dårlig og sjuk og må på sykehuset så regner man alltid med at det meste ordner seg på et eller annet vis, men det gjorde det ikke for Finken, sier Buraas til NRK.

– Det har ikke gått helt opp for meg det som har skjedd.

Den tidligere alpinisten Finn Christian «Finken» Jagge er død, 54 år gammel. Fra senere tid er han kjent fra blant annet Mesternes Mester på NRK og Skal vi danse på TV 2.

OL-gullet i Albertville

Jagge som var aktiv i verdenscupen fra 1991 og frem til 2000 står med syv verdenscupseire i slalåm, samt en gullmedalje fra OL i Albertville i 1992.

Finn Christian Jagge med OL-gullet i slalåm i 1992. Foto: Bjørn Sigurdsøn / NTB scanpix

Og nettopp OL-gullet fra Frankrike står igjen som høydepunktet fra hans aktive karriere.

Jagge som før slalåmrennet kun stod med én verdenscupseier på øvelsen skulle opp mot blant andre det italienske fenomenet Alberto Tomba.

Nordmannen kjørte en gnistrende første omgang og holdt unna for italieneren som måtte ta til takke med sølvet.

– Det aller største var OL-gullet, da han slo Alberto Tomba. Han var et konkurransemenneske med mye humor, sier Aamodt til NRK.

Finn Christian Jagge tok gull under OL i Albertville i 1992

Løftet norsk alpinsport

I tillegg til verdenscupseirene og OL-gullet, ble Jagge nummer tre i verdenscupen sammenlagt i 1992, 1997 og 1999, før han la opp i 2000.

Og Aamodt er klar på at hans tidligere lagkamerat har betydd mye for norsk alpinsport.

– Han holdt sporten i live på 80-tallet og var en utrolig viktig pioner for alt som er skjedd siden. Sammen med Atle Skårdal og Ole Kristian Furuseth, løftet «Finken» norsk alpinsport.

På gullstol og med smoking takket Finn Christian Jagge for seg som alpinist i 2000. Foto: Lise Åserud / NTB Scanpix

Etter gullet i Albertville ble han tildelt Aftenpostens gullmedalje, som er en av de høyeste utmerkelsene som blir utdelt innen norsk idrett.

I perioden fra 2005 til 2007 var Jagge trener for kvinnelandslaget i alpint. I 2011 vant han den tredje utgaven av NRK serien Mesternes mester.

De siste årene var han ekspertkommentator for TV 2 under deres alpinsendinger.