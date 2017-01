Den hemmelige saunakontrakten som skulle skjule finsk doping

– Det var den største dopingskandalen i den finske sportshistorien, sier Kalle Rantala, forsker ved idrettsmuseet i Helsinki, til NRK i forbindelse med dokumentarserien «Best i verden».

Han snakker om dopingavsløringen som rystet Finland under ski-VM i Lahti i 2001.

Det som skulle bli en stor skandale, begynte derimot med én utøver: Jari Isometsä.

– Det er bare én utøver, og det er mange utøvere som er igjen, og mange bra utøvere.

Det sa han til NRK etter at han ble tatt for doping tidlig i mesterskapet.

Senere skulle det vise seg at det han hevdet var et enkelttilfelle, faktisk var en stor operasjon hvor de største, finske stjernene var innblandet.

Dokumentaren Best i verden – Saunakontrakten vises på NRK 1 tirsdag klokken 20.25.

Signerte hemmelig «saunakontrakt»

Samme dag som Isometsä fortalte NRK at kun én utøver var involvert, møtte han landslagskameratene i en sauna. Der skrev de denne kontrakten:

SAUNAKONTRAKTEN: Denne kontrakten skulle sikre at kun Jari Isometsä ble avslørt for dopingbruk under VM.

«Jari Isometsä, Mika Myllylä, Harri Kirvesniemi, Janne Immonen, Kari Pekka Kyrö og Antti Leppävuori.

Vi har avtalt den 18. februar 2001 at ulykken som har skjedd Jari Isometsä skal kompenseres av personene nevnt over. Kompensasjonen er på én million mark og skal fullbyrdes i løpet av tre år. Denne avtalen forutsetter at Jari Isometsä selv tar fullstendig ansvar for den positive dopingprøven og fritar alle de andre for ansvar og tvil.»

Den ble signert av landslagssjefen Antti Leppävuori, herretreneren Kari Pekka Kyrö og Isometsä.

Etter VM var Isometsä, Immonen, Kirvesniemi, Myllylä, Virpi Kuitunen og Milla Jauho alle tatt for doping.

Se tidslinje: Finsk langrenns tragedie i tre akter

Nektet for doping

Dagen etter at det ble kjent at Isometsä hadde testet positivt på det ulovlige middelet Hemohes (HES), som kan brukes for å skjule bloddoping, vant Virpi Kuitunen gull på kvinnenes jaktstart. Hun skulle få dager senere selv bli tatt for doping, men nå var hun klar i sine svar om Isometsä.

SVART DAG: Da hovedtreneren for de finske landslagsherrene under VM, Kari-Pekka Kyrö, stilte til pressekonferanse om dopingavsløringene på mesterskapets siste dag, ble sponsorveggen bak podiet dekket med svart duk. Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

– Jeg vet ingenting om det, og jeg prøver bare å gjøre mitt beste i dag. Det har ingenting med oss å gjøre, bedyret hun.

Herreløperen Harri Kirvesniemi la seg på samme linje.

– Denne saken betyr ikke at det finske laget er dopet, sa han.

Fant doputstyr på bensinstasjon

Det de ikke visste, var at noen hadde funnet en veske med brukerutstyr og tomme HES-poser. På posene sto navnet til den finske landslagslegen.

Dermed rullet ballen for alvor i nedoverbakke for finsk langrenn.

På siste konkurransedag, en dag hvor Johann Mühlegg tok gull på herrenes femmil, smalt den virkelige bomben: Seks finske utøvere hadde avlagt positive dopingprøver.