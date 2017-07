Danmark overrasket over superduo-svikt

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Pedersen kjenner de norske spillerne ekstra godt etter flere år i norsk fotball.

SPILTE I STABÆK: Katrine Pedersen har spilt flere sesonger for norske klubber. Nå er hun assistenttrener på det danske landslaget. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Den tidligere Asker- og Stabæk-spilleren står med 210 landskamper for Danmark, som Norge må slå med minst tre mål for å ta seg videre.

Pedersen er heller ikke blitt imponert over Norge etter tapene for Nederland og Belgia.

– Forventer mer av de to

Hun er særlig overrasket over at Norge og Martin Sjögren ikke har fått mer ut av stjernene Ada Hegerberg og Caroline Graham Hansen.

– Ja, det må jeg si. Jeg har sett statistikken, og jeg har sett at Tom Nordlie har vært kritisk. Så gode spillere skal man gjerne ha mye ut av i et EM, og det har de selvfølgelig en del av skylden for. Og så har de heller ikke fått de beste betingelsene å jobbe med. Det er et lags taktikk og prestasjons skyld, men det er klart du forventer mer av de to spillerne spesielt, sier Pedersen til NRK.

Assistenttreneren sier at Danmarks plan for å slå ut Norge er å unngå at nettopp Hegerberg og Graham Hansen kommer til sin rett.

– Det blir viktig at vi kommer i gang med vårt eget spill, og vi må det Norge er gode til ut av spill. Det er blant annet de to spillerne. At de kommer i gang i morgen (mandag), vil vi helst ikke ha noe av, sier Pedersen.

Har litt rett

– Hun sier det nok for å drive litt psykologisk krigføring. Men det har vist seg å være litt rett i dette mesterskapet, sier Tom Nordlie.

PSYKOLOGI: Tom Nordlie mener at Katrine Pedersens utspill er psykologisk krigføring før kveldens oppgjør. Foto: NRK

Nordlie mener at Norge har manglet bredde i angrep og har spilt for smalt. Norge har blitt pakket inn sentralt i banen, og på den måten har det vært enklere for Belgia og Nederland å stoppe både Graham Hansen og Ada Hegerberg.

NRK-eksperten modererer Kathrine Pedersen sitt utsagt om at Graham Hansen og Hegerberg må ta sin del av skylda for Norges dårlige mesterskap.

– Vi har ikke greid å sette Ada og Caroline i nok riktige situasjoner, der de får brukt sine beste egenskaper. Etter min smak burde Graham Hansen ha spilt kant, sånn at hun oftere kunne ha fått ballen rettvendt. Men henne på kant, vil vi også komme oftere til innlegg, å få brukt Adas egenskaper inne i 16-meteren, sier Nordlie.

Den tidligere Avaldsnes-treneren er imidlertid spent på hvordan det norske laget blir seende ut i dag, når Norge må score tre.