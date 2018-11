Cupfinalen krasjer med Afrika-finale: Sandviken må spille uten toppscoreren

– Det er helt håpløst at NFF setter opp en cupfinale på en internasjonal dato. Det er rett og slett veldig trist, sier Sandvikens styreleder Pål Hansen.

LANDSLAGSSPILLER: Nchout spiller for Kamerun i Afrikamesterskapet. Foto: Darryl Dyck / AP

Kamerunske Ajara Nchout scoret 15 mål for Sandviken i årets toppserie, i tillegg til to i cupen. Men mens lagvenninnen spiller cupfinale mot LSK Kvinner 1. desember, spiller Nchout enten finale for Kamerun i Afrikamesterskapet, eller har spilt bronsefinale kvelden før.

Hansen tror NFF har vært for opptatt av konseptet med å legge finalene for kvinner og menn til samme helg.

– Meningen har nok vært god, og noe har de måttet lande på. Men det samme ville aldri skjedd med en herrefinale, det sier seg selv, sier styrelederen.

Fått reaksjoner fra hele Norge

Terminlisten for Afrikamesterskapet har vært godt kjent lenge, og burde ikke komme som en overraskelse på det norske fotballforbundet.

– Kommer dere til å reagere overfor NFF?

– De er nok godt kjent med vårt syn. Vi har gitt beskjed, og vi har også fått reaksjoner fra hele Fotball-Norge. Dette er ikke noe bare vi mener er helt utrolig. Så får vi bare jobbe med det derfra.

Han ønsker uansett Ajara Nchout lykke til i Afrikamesterskapet, der Kamerun er klar for semifinalen. Ikke minst fordi Sandvikens spiss har scoret i begge de to første kampene for de grønne og gule.

– De kan godt vinne hele mesterskapet, og det visste vi jo før hun reiste.

– Et kjempesavn

NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp sier cupfinalen blir en attraksjon mindre uten Nchout.

– Det blir et kjempesavn for Sandviken. Hun hadde vært en ekstremt viktig spiller i den kampen, med det kampbildet vi forventer. Det var nesten umulig å slå LSK Kvinner i utgangspunktet, og nå er det enda vanskeligere, sier han.

Sandviken-kaptein Stine Hovland sier det er kjipt å miste deres viktigste spiller til årets viktigste kamp, og mener NFF burde gjort noe for å unngå det.

– De har jo alltid tatt hensyn til det internasjonale på herresiden, når det gjelder landskamper, og det viser seg nå at de kanskje ikke har gjort det samme på kvinnesiden, sier hun.

SÅRT SAVNET: Spissen kommer til å være sårt savnet mot LSK Kvinner i cupfinalen 1. desember. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

NFF: – Ikke noe vi trenger å ta hensyn til

Arrangementssjef i NFF, Rune Pedersen, er forundret over dette. Han sjekker saken når NRK har ringt, og ringer tilbake:

– Dette er ingen internasjonal dato på FIFAs kalender. Da er ikke vi nødt til å ta hensyn til det heller. Det er ikke uvanlig at regionale turneringer, både for menn og kvinner, blir holdt utenom de internasjonale datoene. Og jeg kjenner heller ikke til at vi har fått noen henvendelse fra Sandviken om dette, sier Pedersen.

TAR IKKE SELVKRITIKK: Nils Fisketjønn og NFF mener de ikke kan ta hensyn til turneringer norske landslag ikke deltar i. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Konkurransedirektør i forbundet, Nils Fisketjønn, forteller til NRK at de ikke visste om årets Afrikamesterskap da de la terminlisten.

– Det er selvsagt beklagelig, men når terminlista vår ble lagt i fjor var vi ikke kjent med denne datoen, sier Fisketjønn.

Det synes Sandviken-styrelederen er merkelig.

– Hvis ikke NFF skal ha kontroll på når internasjonale mesterskap spilles, så vet jeg ikke hvem som skal ha kontroll på det, sier Hansen.

Afrikamesterskapet har til sammenligning også ofte skapt problemer for klubbene i engelske Premier League, der de beste spillerne har blitt kalt hjem i januar og februar. Fra neste år har derimot mennenes Afrikamesterskap blitt flyttet til sommeren for å unngå slike problemer.

– Nå er det heller ikke noe nytt at mesterskap rundt om i verden kolliderer med norske ligaer, det skjer på herresiden også. Vi forholder oss først og fremst til turneringer våre landslag er med i, sier Fisketjønn.