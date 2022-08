Cupens 4. runde: Tittelforsvarer Molde møter Skeid i mars

Magnus Carlsen-selskap selges for flere hundre millioner

Sjakknettstedet Chess.com har fått akseptert et bud på nær 800 millioner kroner for Magnus Carlsens sjakkselskap Play Magnus Group.

Chess.com opplyser om oppkjøpet onsdag ettermiddag. I en børsmelding fra Play Magnus Group framgår det at budet er på 13 kroner per aksje, som innebærer at Carlsens selskap selges til sjakknettstedet for 798,9 millioner kroner.

Chess.com er verdens mest besøkte sjakknettsted og er blant annet vertskap for en rekke turneringer i tillegg til å være et sjakkforum.

Carlsen sier i en videosamtale med Chess.com-sjef Danny Rensch at han gleder seg til det videre samarbeidet.

– Jeg synes det er veldig spennende å være en del av det, sier den norske sjakkeneren, som ifølge Dagens Næringsliv eier 8,5 prosent av aksjene i selskapet.

Play Magnus ble startet i 2013 og bygget rundt sjakk-appen med samme navn. Senere har selskapet vokst kraftig med en bredere satsing på digital sjakk, sosial spilling og e-læring. Selskapet ble børsnotert i 2020. (NTB)