Coventry fra andre nivå sjokkerte Manchester United: – Huttemegtu, for en vending

Kampen pågår fortsatt.

Fire minutter på overtid var opphentingen gjennomført. Haji Wright satte enkelt inn en straffe, og utlignet til 3–3.

– Dette er en helsprø vending av en fotballkamp. Den var over. Det var aldri noen vei tilbake inn i det her. Coventry fant den allikevel. Det er helt spinnvilt, sa Viaplays kommentator Kasper Wikestad.

– Dette er noe av det sprøeste jeg har vært med på. Huttemegtu, for en vending, sa hans ekspertkollega Tor Ole Skullerud.

TV-bildene viste lamslåtte Manchester United-spillere som ikke kunne tro det de så på banen foran seg.

Så klippet bildene til en resignert Erik ten Hag i managerstolen på benken, med luften slått ut av seg.

– Jeg kan ikke tro det jeg ser. Man leter etter lederskap, men det finnes ikke der. Jeg vet ikke hva jeg skal si. Sjokkerende, sier tidligere Manchester United-helt Roy Keane hos ITV.

For etter en times spill i oppgjøret gikk alt på skinner for den tidligere giganten. Manchester United feide over lille Coventry, og da kaptein Bruno Fernandes satte inn 3-0 like før 60 minutter var passert begynte trolig flere supportere å bestille togtur til London for å overvære FA cup-finalen i mai.

Men med 20 minutter igjen å spille raknet Manchester United - nok en gang.

De fleste med hjerte i Manchester United hadde nok fortsatt hvilepuls da Ellis Reco Simms reduserte til 3-1. Så la Callum O`Hare opp til 3-2 ti minutter senere, og plutselig var det kamp igjen.

Langt inne på overtiden handset Aaron Wan-Bissaka i egen boks, og forærte Coventry et straffespark. Dermed gikk lagene til ekstraomganger, i det Viaplays kommentator beskrev som et av de største comebackene i FA-cupens historie.

Nevnte Keane mener ten Hags jobb står på spill nå.

– Du bekymrer deg for ten Hag om de ikke klarer å ta seg videre her, sier Keane.

Saken oppdateres..