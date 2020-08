Hovland avsluttet godt

Viktor Hovland avsluttet PGA-turneringen i Boston med en god runde søndag. 22-åringen gikk fem slag under par og til en foreløpig delt 19. plass.



Nordmannen startet fantastisk med en eagle, to slag under par, på hull to. Deretter fulgte han opp med fem birdier på de ni første hullene.



Det kunne blitt en enda bedre plassering for Hovland, men en dobbel bogey på hull 15 og en bogey på hull 17 sende nordmannen ned på resultatlista. Hovland avsluttet da med -12, mens amerikanske Dustin Johnson leder turneringen med -25.