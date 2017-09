Må spille kvalik-kamp på nytt

Sør-Afrikas fotballforbund har bestemt seg for ikke å anke beslutningen om at VM-kvalifiseringskampen mot Senegal må spilles om igjen. Laget slo Senegal 2-1 i november, men FIFA strøk resultatet etter at dommeren ble utestengt for kampfiksing.