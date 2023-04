– Jeg har scoret en del med venstre etter at jeg kom tilbake til skade. Det var et av de øyeblikkene hvor det passet. Inngangen til ballen var perfekt og jeg visste at jeg ville score da jeg la an til skudd. Å se den gå inn var en fantastisk følelse, sier Graham Hansen til TV 2.

Chelsea var ute etter å revansjere 0-4-tapet fra mesterligafinalen i 2021, men i likhet med 2021-finalen fikk London-laget en dårlig start i den første av to kamper i semifinalen i mesterligaen.

Mens det kun tok 32 sekunder før Barcelona scoret i 2021, viste kampuret tre minutter og ti sekunder lørdag ettermiddag.

Der det i finalen for to år siden var et uheldig selvmål som sendte Chelsea bakpå, var det imidlertid en scoring fra øverste klasse som sendte Barcelona foran på Stamford Bridge.

Caroline Graham Hansen mottok ballen ute ved sidelinjen på høyresiden, trakk seg innover i banen og fyrte av fra 20 meter. Med en nydelig skru på ballen gikk den inn nede ved stolperoten, utagbart for Chelsea-keeper Ann Katrin Berger.

– Det er topp, topp klasse. Det er ikke mange spillere i verden som gjør det hun gjør der, sier NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp.

– «Caro» er for de store anledningene. Hun scoret jo også et fantastisk mål i semifinalen i fjor, sier Torp.

PERLE: Caroline Graham Hansens scoring. Foto: PAUL CHILDS / Reuters

Scoringen ble også kampens eneste mål og sørget for Barcelona-seier og et godt utgangspunkt før returkampen torsdag.

– Kanskje det man har savnet

Skuddet som førte til den avgjørende scoringen kom fra Graham Hansens antatt svakere venstrefot.

– Det er en enorm prestasjon og med venstre. Det er litt utypisk, men veldig typisk måten hun drar seg inn på. Veldig ofte setter hun en assist der, istedenfor å skyte selv, mener Torp.

Den tidligere landslagsstjernen Solveig Gulbrandsen var også full av lovord på TV 2s sending.

– Det er kanskje det man har savnet litt fra Graham Hansen. Det er denne avslutningsbiten også, at det ikke bare blir driblinger og ned mot dødlinja for å servere andre, men at hun i den situasjonen her klarer å dra seg inn i banen og da kunne bruke venstrebeinet og skru den inn i hjørnet. Det topper det enda mer. Hun blir veldig mye vanskeligere med det aspektet i tillegg.

NORSK DUELL: Maren Mjelde og Caroline Graham Hansen hadde flere dueller ute på banen lørdag. Foto: PAUL CHILDS / Reuters

Det støtter Torp.

– Det øker repertoaret, det å ha det. Jeg vet hun har trent enormt mye på slike situasjoner, det å dra seg inn i banen og skyte. Hun har jo trent mye på det, men en ting er å gjøre det i semifinale på et ekstremt viktig tidspunkt. Det er det som gjør den prestasjonen så vanvittig. Utagbar for keeper. Etter å ha vært skadet og litt smårusk nå sist, så ser hun ut til å være i kjempeform, sier Torp.

Graham Hansen måtte nylig trekke seg fra landslagssamlingen i mars/april på grunn av en kneskade.

– Man ser akkurat den aksjonen fra henne på trening ofte. Så får hun det ut i kamp også. Det var fantastisk og akkurat det vi trengte. En «Caro»-spesial, så det var utrolig deilig, sier Barcelonas Ingrid Syrstad Engen til TV 2.

Annullert scoring for Reiten

Flere scoringer ble det ikke, men spesielt den første omgangen ble mye preget av kampens norske spillere. For Chelsea startet både Guro Reiten og Maren Mjelde, mens Syrstad Engen, startet på benken.

I jakten på en utligning kombinerte Sam Kerr og Reiten godt på topp for Chelsea flere ganger. Reiten fikk også ballen i mål halvveis ut i den første omgangen, men målet ble korrekt annullert for en offside på Kerr i forkant.

KORTVARIG JUBEL: Det ble med noen sekunders jubel for Guro Reiten. Foto: PAUL CHILDS / Reuters

Få minutter senere holdt både Kerr og Reiten seg på riktig side. Reiten rundet keeper Sandra Paños, men inne foran mål blokkerte Lucy Bronze ballen ut til hjørnesparket.

Hjørnesparket endte med en Barcelona-kontring, hvor Graham Hansen utfordret Mjelde én mot én. Med et godt rykk kom hun seg forbi, men fikk Mjelde akkurat forstyrret landslagskollegaen nok til at hun ikke fikk sendt et skudd av gårde.

Mjelde var videre i kampen blant Chelseas beste spillere og fikk skryt av den tidligere engelske landslagsspilleren Gilly Flaherty.

– Hun har vært briljant for Chelsea. Posisjoneringen hennes har vært perfekt, sa Flaherty på BBCs radiosending.

Til tross for flere gode sjanser for begge lag, ble det med den ene scoringen. Dermed har Barcelona stø kurs mot lagets fjerde finale i mesterligaen på de siste fem sesongene.

I det 84. minutt ble både Reiten og Graham Hansen byttet ut, mens Syrstad Engen kom inn for Barcelona. Mjelde spilte hele kampen for Chelsea.