Bygde EM-tribunen bak et tre: – De må ha tatt en dram eller fem

Vinnere blir kåret på rekke og rad på rostadion i Strathclyde Country Park utenfor Glasgow. Men det er ikke alle de betalende tilskuerne som får se hvem som faktisk tar medaljene – til tross for plasser ved innsjøbredden.

For foran en av to tribuner står det et stort tre og blokkerer synet av mållinjen for mange av setene.

Flere britiske medier har omtalt det som nå er blitt en snakkis under mesterskapet, og BBCs ekspertkommentator og tidligere OL-vinner, Sir Matthew Pinsent, snakket om treet ved ulike anledninger under deres sending.

– Ingeniørkunst

Roerne selv må le der de står i pressesonen og titter over vannet.

– Skottland har en lang tradisjon med whisky, og jeg tenker at forrige helg tok de seg en dram eller fem og satt tribunen 50 meter for langt opp. Det er en ingeniørkunst av de store, sier Kjetil Borch og flirer.

– Jeg vet ikke hva arrangøren har tenkt med. Det er jo en interessant plassering, mener Kristoffer Brun.

– Kanskje VIP-billettene er oppe i treet? fleiper Are Strandli.

UTSIKT: Man må helst høyt opp eller langt til siden for å få god oversikt over mållinja. på rostadion. Foto: Hanne Skjellum Mueller / NRK

Savner Tufte

Ved siden av treet er det plassert en storskjerm, så publikum får uansett med seg hva som skjer, men også denne hindrer direktesyn mot mållinjen. Rett foran tre og skjerm er det derfor ekstra mange tomme klappstoler.

Flere av tilskuerne NRK snakket med uttrykte misnøye med utsikten, og ble overrasket da de kom opp på tribunen.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

De norske roerne fleiper om at lagkamerat Olaf Tufte, som ikke deltar i EM, burde vært på plass og ordnet opp i problemet, siden han også driver med tømmerhogging.

– Hvis Olaf ikke kan være med å ro, så får han komme å sage ned treet, fleiper Erik Solbakken.

– Det er jo dumt hvis det skjer så lite i roing at man begynner å snakke om et tre, påpeker Jan Oscar Helvig.

Selger færre billetter

Arrangøren oppgir blant annet miljøhensyn som årsak til at tribunen er bak treet, som skal være flere tiår gammelt.

«Dette er den eneste mulige plasseringen ved målområdet hvor tribunen kunne bygges. Det er vanligvis forventet at tribunen vil bygges ved mållinjen på roing så man kan nyte den spennende innspurten av et løp», skriver Glasgow 2018 European Championships i et skriv til NRK.

Billettprisene ligger på over 300 kroner, men arrangøren understreker at de har solgt færre billetter enn antall plasser nettopp slik at tilskuerne selv kan velge setene med best utsikt. De tar tilsynelatende temaet med knusende ro.

– Vi fryder oss over at dette flotte treet har fått oppmerksomhet fra den olympiske legenden Matthew Pinsent, sier Championships-sjef, Colin Hartley, til BBC.