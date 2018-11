– Ord kan ikke beskrive hvordan dette føles. Ikke på grunn av verdensmestertittelen, men fordi jeg slo henne, sier Grace Bullen på telefon fra Romania.

Hun har akkurat vunnet U23-VM-finalen mot kinesiske Rong Ningning i en kamp der hun utvilsomt var «underdogen». Sistnevnte har slått Bullen to ganger tidligere, senest i senior-VM i oktober, et mesterskap der kineseren gikk helt til topps.

Denne gangen fikk den norske bryteren sin revansj.

IMPONERT: Bronsevinneren fra Rio-OL, Stig-André Berge, mener Grace Bullen har potensiale til å bli verdens beste i sin vektklasse. Foto: JACK GUEZ / Afp

Ningning åpnet med 2-1-ledelse, men Bullen kom tilbake og vant finalen 5–2.

Spesialgrepet som avgjorde det hele i sluttsekundene, og som gav hele fire poeng, er helt unikt.

– Det er det råeste jeg har sett. Hun er den eneste jeg har sett gjøre det. Og det er egentlig et sinnssykt grep fra en forsvarende posisjon, forteller brytekollega og OL-medaljør, Stig-André Berge.

Spesialgrepet

Bullen forteller at hun har trent lenge på grepet som ga henne seieren i dag. Det er en manøver hun gjør etter at motstanderen tar tak i beinet hennes. Som oftest er det angriperen som får poeng i en slik situasjon, men Bullen klarer på en finurlig måte å vippe motstanderen over slik at det i stedet er hun som får poengene.

– Det grepet, eller kastet, jeg vet ikke helt hva jeg skal kalle det, kan bli utrolig viktig fremover. Men det er også noe jeg kan tape på. Gjør jeg det for mange ganger, kan det bli lett å lese. Men gjør jeg det når ingen forventer det, tror jeg det er trikset å gjøre.

– Det kan avgjøre en OL-finale. Og de to som var i U23-VM-finalen i dag kan fort være de som står i OL-finalen om to år, tror Berge.

Se videoen av høydepunktene fra kampen og spesialgrepet til Bullen i sluttsekundene:

Stor fremgang

Fredrikstad-bryteren har store meritter å vise til som bryter, blant annet EM-gull og gull i ungdoms-OL, men hun har også hatt noen nedturer. At hun ikke klarte å kvalifisere seg til OL i Rio i 2016, var den største.

– At Grace ikke kvalifiserte seg til OL var et minus for oss i Norge. Men det var nok et pluss for hennes karriere, for da ble lysten til å lykkes enda sterkere. Og den hevnlysten jeg har sett i øynene hennes etter det er helt rå, forteller Berge.

Treneren hennes, Lotta Andersson, forteller at også hun har sett stor fremgang hos sin elev det siste året, til tross for en lengre skadeperiode. Både taktisk og fysisk har Bullen tatt steg, og dét lover godt ett og et halvt år før OL i Tokyo.

– Hun klarer å følge en plan hele kampen, og det klarte hun ikke før. I tillegg har hun jo fått et «dødelig våpen». Så jeg tror hun er på god vei til å knekke koden, sier Andersson.