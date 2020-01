Bryant i sitt siste intervju: – Du må gjøre det du elsker

Intervjuet ble publisert av USA Today 23. januar – bare tre dager før basketstjernen mistet livet i en helikopterulykke søndag.

Her fortalte Bryant, som har vunnet fem NBA-titler, to OL-gull og hele 18 utmerkelser på All Star-laget, at det var noe som betydde mer.

Han så på Oscar-statuetten, Emmy-prisen og Annie-prisen han vant for kortfilmen sin «Dear Basketball».

– De er på toppen for meg, sa Bryant til USA Today.

Ga ut barnebøker

Journalisten som gjorde intervjuet, Mark Medina, er rørt etter Bryants dødsfall søndag, og skriver i et personlg innlegg i USA Today at han gråt da han fikk beskjeden.

– Hvem kunne vite at det skulle bli Bryants siste intervju? Hvem kunne vite at det skulle bli siste gang jeg skulle få høre fra ham? skriver Medina.

Kobe Bryant la idretten bak seg da han gav seg som aktiv.

– Det var noe som ikke var forventet. Som barn drømmer du om å vinne trofeer og alt sånt. Men å være i den industrien jeg er i nå? Det var ingen som tenkte at jeg kunne vinne en Oscar, sa han til USA Today.

OSCAR-VINNER: I 2018 vant Kobe Bryant Oscar for kortfilmen «Dear Basketball». Her med kona Vanessa Laine Bryant. Foto: Angela Weiss / AFP

Etter at Kobe Bryant la opp i 2016, dro han videre fra idretten og satset stort i medieverden.

Han grunnla selskapet Granity Studios, som produserte en serie for ESPN kalt «Detail», utga flere barnebøker og podcasten «The Punies».

Sistnevnte var en barne- og familiepodcast som lærte bort livsvisdom gjennom musikk og sport.

Bryant var spesielt stolt over barnebøkene han jobbet med siden han ikke leste mye selv da han vokste opp.

– Du må gjøre det du elsker. Jeg elsker å fortelle historier. Jeg elsker å inspirere barn eller gi dem verktøy som kan hjelpe dem.

Journalist Mark Medina føler han fikk svar på hva Bryant ville oppnå.

– Det virket som om han hadde alle svarene i dette intervjuet. Det gav meg en følelse av inspirasjon. Nå, nesten ti dager etterpå, er jeg bare trist.

Var gjest i «norsk» podcast

Nettopp barn og familie ble viktig for Bryant etter karriereslutt. På grunn av alt arbeidet med TV-serier, podcast og bøker så den tidligere basketstjernen sjelden NBA-kamper.

Det forandret seg for ett år siden da datteren Gianna ville se basket. I basket-podcasten «All the smoke» 9. januar snakket Bryant om datterens basketinteresse.

– Vet du hva som er morsomt? Før «Gigi» ble interessert i basket så jeg nesten ingenting, men nå som hun er interessert, ser vi basket hver kveld.

Den nevnte podcasten er produsert av blant andre norske Patrick Fossum Strøm. Nordmannen forteller til Aftenposten om en ydmyk og engasjert mann.

– Han spurte meg hvilken rolle jeg hadde, og jeg sa at jeg var produsent. Siden han også produserte filmer og TV-serier, så fant vi noe til felles, sier Strøm til avisen.

Nordmannen forteller om en surrealistisk og tung dag etter at nyheten ble kjent søndag morgen lokal tid.

TRENER: Kobe Bryant var trener for datterens skolelag i basketball. Begge døde i en helikopterstyrt søndag. Foto: Mark Blinch / AP

Kobe Bryant og datteren var på vei til en basketturnering i Thousand Oaks, California.

Den tidligere LA-Lakers-spilleren var trener for datterens skolelag.

– Gianna er veldig enkel å trene. Vi har ikke hatt noen problemer med far-datter-forholdet. Hun er veldig konkurransedyktig og jobber hardt, så det har ikke vært noen problemer med det, sa Bryant til podcasten «All the smoke».

Båndet mellom Bryant og datteren var tydelig sterkt.

I et intervju på «Jimmy Kimmel Live» i 2018 fortalte den 41-årige faren at fans ofte sier at han og kona burde få en sønn for å holde arven ved like. Tydelig stolt fortalte Bryant at datteren alltid svarte at man ikke trenger en gutt til dét.

Ville holde barn i idretten

Sammen med tenketanken Aspen Institute brukte Kobe Bryant sin posisjon til å snakke om idrettens rolle for den oppvoksende generasjonen. Gjennom tiltaket «Project Play» jobbet Bryant og tenketanken for at flere barn skulle være aktive i idretten.

Tidligere generalsekretær i Norges Idrettsforbund, Inge Andersen, ble i 2018 invitert til å holde foredrag på «Project play summit» med rundt tusen deltagere. Der møtte Andersen basketlegenden. De var på scenen etter hverandre og fikk noe tid sammen.

Andersen er full av lovord om Bryant.

– Han møter deg med respekt. Mennesker som tar seg tid, mennesker som er interessert i deg og snakker med deg – de har noe ekstra. Han var jordnær, til stede, lyttende og interessert. Alle de egenskapene gjør at du føler at han bryr seg. Det er et menneske du ikke glemmer at du har møtt. Det er en legende, en av de største idrettsstjernene gjennom alle tider, sier Andersen.

– Han hadde litt Obama-preg over seg. Det er en verdensleder innenfor internasjonal idrett vi har mistet. Det er forferdelig trist, legger Andersen til.

Aspen Institute har lagt ut denne meldingen på sine hjemmesider mandag:

– Kobe Bryant var en legendarisk spiller, en stolt far, en dedikert trener, og en stor forkjemper for barneidrett. Vi er takknemlige for hans bidrag i «Project Play».