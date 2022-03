Zlatan har spesielt lagt merke til én ting ved Haaland

Ibrahimovic rakk akkurat å bli skadefri til Sveriges viktige landslagsuke.

En VM-billett ligger i potten når Sverige møter Tsjekkia i playoff-semifinalen og eventuelt Polen i finalen.

Ibrahimovic er suspendert til Tsjekkia-kampen, men han er likevel viktig med sin tilstedeværelse og erfaring.

Den lyste også gjennom da Ibrahimovic møtte NRK og svensk presse i Stockholm tirsdag.

VIKTIG KAMP: Her er Zlatan Ibrahimovic sammen med Martin Olsson (t.v.) og Filip Helander på mandagens trening. Foto: MICHAEL CAMPANELLA / BILDBYRÅN

Ibrahimovic vekslet mellom lange, velformulerte svar og selvironi, og han var opptatt av at det er de unge, nye spillerne som er stjernene nå.

Ved siden av ham satt Manchester United-spiller Anthony Elanga (19).

– Når skjedde det skiftet? At de andre ble stjernene og ikke du? spurte en svensk reporter.

– Jeg er fortsatt stjernen, sa Ibrahimovic og gliste.

– Når du kommer i en viss alder og har vært gjennom så mye, så ser du de yngre komme frem. Det er 20-21 år siden var jeg der Elanga er. Da var jeg i en annen situasjon. Jeg har gått gjennom alt det der. Nå kan jeg pushe andre slik andre pushet meg. De er den andre generasjonen. Jeg er her for å hjelpe dem, sa Ibrahimovic.

Lagt merke til én ting

Ibrahimovic har også vært i samme situasjon som Erling Braut Haaland.

Malmö-spissen var 20 år da han valgte Ajax før reisen gikk videre til Juventus, Inter og Barcelona – for å nevne noen.

Svensken sier til NRK at Haalands potensial er «så stort som helst». Han sier han spesielt har lagt merke til én ting ved Haaland:

– Det jeg har sett, er at han elsker å score mål. Det er ingen hemmelighet. Han gjør alt for å score. Han nøyer seg ikke med ett. Han vil score ett, to, tre og fire. Og jeg tror Haaland er en veldig smart spiller. Han gjør det han er god til. Han prøver ikke å overdrive med å gjøre ting han ikke skal eller kan gjøre, vurderer Ibrahimovic.

40-åringen fortsetter med å trekke en parallell til tidligere Feyenoord-, Celtic- og Barcelona-spiss Henrik Larsson.

– Han gjorde det han var god til. Han forsøkte ikke å drible av fire-fem spillere eller noe sånt. Han var smart og gjorde akkurat det han skulle gjøre. Haaland minner meg om den intelligensen når det gjelder å gjøre det du kan gjøre. Han er fokusert på å score mål. Det er rett mot mål. Neste steg for ham er å komme til en annen klubb og gjøre det han gjør nå, sier Ibrahimovic.

Der Ibrahimovic ser klare likhetstrekk i tankesettet, påpeker landslagssjef Ståle Solbakken at Larsson og Haaland er forskjellige spillertyper.

– «Henke» var en spiller som i større grad likte å falle ned i banen, og som likeså godt kunne spille bak en spiss og være mer en slags playmaker, samtidig som han var en målscorer. Han hadde ikke den råe bakromsfysikken og eksplosjonene som Erling har på sitt beste, sier Solbakken, som samtidig påpeker hvor mye Larsson utrettet i karrieren.

– Det er ikke noen håpløs sammenlikning, men de er litt forskjellige, sier Solbakken.

– Handler om magefølelse

Ibrahimovic er nå tilbake i AC Milan, som i øyeblikket leder Serie A med tre poengs luke til Napoli.

Til sammen har han spilt i sju forskjellige storklubber i seks forskjellige land.

Han synes imidlertid det er vanskelig å vite hva som vil passe Haaland best.

– Jeg tror det handler om magefølelse. Det er bare han som kan svare på det. Vi er alle ulike karakterer og individer. Spør du meg har jeg ett svar, og spør du ham, så har han kanskje et annet svar. Jeg vet ikke hvilke ambisjoner han har, og jeg kjenner ham ikke privat. Hva vil han med fotballen? Hvilke spor vil han etterlate seg? Jeg vet ikke fordi jeg ikke kjenner ham, men jeg tror han skal ta neste steg for å komme opp til et annet nivå, sier Ibrahimovic.

Selv er Ibrahimovic usikker på hva som skjer videre.

Han vet foreløpig ikke om det er punktum for landslagskarrieren hvis Sverige ikke kommer til VM, og han vet heller ikke hva som skjer etter sommeren.

Samtidig har han vært åpen om at han har litt panikk for å ikke spille fotball lenger.

– Det adrenalinet jeg har nå på banen, det klarer jeg ikke å erstatte. Ingen sjans. Det er der panikken slår inn. Det er derfor jeg vil fortsette så lenge jeg kan. Jeg vil nyte det og fortsette så lenge jeg har det bra, sier Ibrahimovic.

– Er det en sorg knyttet til det?

– Det er mer sorg for dere, for dere kommer ikke til å se meg «live» på banen. Dere får nyte det så lenge jeg er på banen, for dere kommer aldri til å se noe lignende igjen. Dere får se Elanga, med all respekt, men ikke Ibrahimovic, sier 40-åringen mens han smiler og rekker ut en hånd til Elanga.

– Så nyt det mens dere kan.