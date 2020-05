Brukte dukker med sexreklame som tilskuere – nå beklager klubben

Den sørkoreanske hovedstadsklubben har havnet midt i en storm av kritikk etter at fotballen i landet nylig ble gjenopptatt etter koronapausen.

Som et ledd i arbeidet med å begrense smittefaren spilles kampene i ligaen uten tilskuere, men enkelte klubber har forsøkt å være kreative for likevel å skape ramme rundt arrangementene. Et av grepene har vært å fylle tomme tribuneseter med dukker.

For Seoul FC virket grepet mot sin hensikt. Resultatet ble i stedet et raseri mot det fans og lokal presse omtalte som sexdukker.

Beklager

Klubben avviser at det er sexdukker, og understreker at det dreier seg om mannekenger. Samtidig innrømmer klubben at leverandøren også produserer sexleketøy, ifølge BBC.

Noen av dukkene var iført T-skjorter med reklame for firmaet.

Produsenten har ifølge BBC beklaget overfor FC Seoul, men også de understreker at det dreier seg om «premium mannekenger».

I en uttalelse på egen Instagram-konto beklager klubben det inntrufne.

– Vi er oppriktig lei oss for installasjonen av mannekenger på kampen 17. mai, skriver klubben.

Sjekket ikke nøye nok

FC Seoul opplyser at firmaet, som har produsert dukkene, på forhånd bekreftet at de er laget for å vise fram klær og andre moteprodukter.

– Vi har flere ganger vært i kontakt med dem for å forsikre oss om at mannekengene ikke er voksenleketøy, skriver FC Seoul.

Klubben forklarer samtidig at de «ikke fikk sjekket alle detaljer på alle dukkene» før de ble installert.

– Det er en utilgivelig feil fra vår side, skriver FC Seoul.

Med dukkene på tribunen vant hovedstadsklubben kampen mot Gwangju FC 1-0.