Bronse til Kongshaug på 1500 meter - Å fy f ...

Peder Kongshaug gikk i par med den 19 år gamle sensasjonen Jordan Stolz fra USA.

Etter en ellevill åpning på 22.99 fra Stolz hadde Kongshaug en god rygg å følge.

Han tok ut alt han hadde i kampen mot tiden til etablerte Kjeld Nuis fra Nederland som ledet løpet før Stolz gikk inn til ledelse.

Da 23 år gamle Kongshaug kom i mål var det på hundredelet likt med Nuis, men han ble dømt til tredjeplass. Dermed var det altså bare tusendeler som hindret han fra å gå inn som nummer to.

Det ble uansett en forbedring av bestenoteringen hans. 1.42,66 er 22 hundredeler bedre enn hans forrige rekord.

– Du ville ha «kamikaze-gåing» og det fikk du der, gliste 23-åringen til NRKs reporter mens han ventet i målområdet på resten av løperne.

Ingen av dem klarte å matche tiden til nordmannen. Da han hadde sett det siste paret gå over linja og bronsemedaljen var et faktum var han euforisk.

TALENT: Peder Kongshaug er et stort skøytetalent, og har blant annet et OL-gull fra lagtempo i 2022 å vise til så langt i karrieren. Foto: Øystein Otterdal / NRK

– Å fy f ... Det betyr så mye. Sesongen har vært ambivalent med mye sykdom og drit. Da begynner man å tvile en del på egne ferdigheter og seg selv. Det å få medalje i dag er jeg sykt stolt av.

Tidligere skøyteløper Eskil Ervik synes det er problematisk at det har vært så mye sykdom i skøyteleiren denne sesongen.

– Det er klart at du mister grunnlag. Det er unge utøvere som burde få volum, trene mye og skal være i veldig utvikling.

Han får støtte av tidligere skøyteløper Hege Bøkko.

– Jeg synes det har vært litt for mye sykdom. Spesielt blant allrounderne. De må nok evaluere rutiner og så videre for hva de gjør, for å holde enda flere friske til neste år, sier Bøkko.

KRITISK TIL SYKDOMSSANDELEN: Tidligere landslagsløper Hege Bøkko. Foto: NTB

Hun trekker frem økonomien til Norges Skøyteforbund som en del av årsaken.

– Nederlenderne bor ikke på samme rom. De har alltid enerom, blant annet nettopp for å holde seg friske. Mens de norske må bo i brakker for å bo billigst mulig. Det er ikke bra med tanke på det med sykdom. Og så har de reist utrolig mye. Det er heller ikke gunstig.

For Sander Eitrem ble det et helhjertet forsøk på 1500 meter etter at han hadde gått 10.000 bare to timer tidligere.

– Det vil revolusjonere oppvarmingsrutinene til løperne hvis Eitrem får til et godt resultat her, sa Eskil Ervik før start som anså mulighetene for å en god 1500 så kort tid etter 10.000 som umulig.

I par med japanske Kazuya Yamada ble det 1.44,25 og nummer ni på resultatlisten.