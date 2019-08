Britisk avis: Dopingproblemer for verdens raskeste mann

Britiske Daily Mail skriver at de har solide kilder som sier at Coleman er i problemer med dopingregelverket.

Ifølge avisen har 100-meterspesialisten «gått glipp av tre dopingtester» det siste året, men jobber nå med å motbevise det ene av bruddene på meldeplikten.

Idrettsutøvere må rapportere hvor de befinner seg hver dag, noe de blant annet kan gjøre igjennom verdens antidopingbyrå (Wada) sin app, Adams. Om dette ikke gjøres får man en advarsel, og tre slike i løpet av 12 måneder fører til utestengelse for brudd på dopingreglementet.

Vanlig straff er mellom ett og to år, og blir Coleman kjent skylding, kan VM-favoritten i så fall miste både mesterskapet i Doha i september/oktober og OL i Tokyo neste sommer.

Stod over stevne

23-åringen har vært verdens raskeste mann de siste tre årene, og har en personlig rekord på 9,79. I juli ble Coleman, som tok seieren på Bislett i juni, nasjonal mester da han vant 100-meteren i det amerikanske uttaket.

Han skulle egentlig ha konkurrert i Diamond League-stevnet i Birmingham forrige helg, men stod over og ga som grunn at han ville begrense konkurranser frem til VM – hvor han stiller både på 100- og 200 meter, i tillegg til 4x100 meter.

Daily Mail hevder at det foregår store diskusjoner hos Wada, USAs antidopingbyrå (USADA) og Det internasjonale friidrettsforbundet med Colemans advokater for å få klarhet i hvor sprinteren har befunnet seg på gitte tidspunkt.

De skriver at saken trolig skal være vanskeligere av at flere testorganer antakelig er involvert, selv om tester uansett faller under Wadas dopingregelverk.

VM-PALL: Christian Coleman (t.v.) tok sølv i VM i 2017, bak Justin Gatlin, men foran Usain Bolt. Foto: JEWEL SAMAD / AFP

Tok sølv

Flere utøvere har tidligere havnet i samme trøbbel. Mest kjent i Norge er kanskje sandvolleyballspiller Vegard Høidalen, som i 2008 ble utestengt for brudd på meldeplikten, men frikjent av appellutvalget i idrettsforbundet. Den lignende saken mot den svenske løperen Meraf Bahta varte i lang tid, før hun til slutt ble utestengt i ett år. Den britiske syklisten Lizzie Deignan vant frem med sin sak, og fikk til slutt sine tre advarsler strøket like før OL i Rio.

Coleman er i utgangspunktet storfavoritt på 100-meteren i Doha. I 2017 tok han sølv bak Justin Gatlin, som også har vært dopingutestengt fra idretten.