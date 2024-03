– I andreomgangen kan jeg ikke sette spørsmålstegn ved holdningen og innsatsen, men i førsteomgang var det et lag jeg ikke vil se på banen, sier Brann-trener Martin Ho etter nederlaget i LSK Hallen og kommer med en advarsel til motstanderne:

– Vi tapte her i fjor også, i det jeg tror var min andre kamp. Etter det gikk vi ni kamper på rad uten å tape eller slippe inn mål. Det samme kommer til å skje nå. Jeg sa til spillerne at vi må slå tilbake.

Engelske Ho valgte å ta pausepraten på banen, ikke i garderoben. Da var stillingen 2-0 til hjemmelaget.

I LSK Hallen må man gå ut av hallen og inn i et annet bygg for å komme til garderobene.

Likevel er det vanlig at lagene tar nettopp denne turen i pausen.

– Det har vært et godt LSK-lag, som har gjort oss fryktelig dårlig. Det er ikke noe vi ønsker å være bekjent av. Vi har nok å snakke om, så da dropper vi den lange veien inn til garderoben, sa Branns sportslige leder Aleksander Olsen om trenerens uvanlige avgjørelse.

– Det er ikke overraskende at Martin Ho markerer dette veldig tydelig. Han har en tydelighet i spillet sitt. Han har en tydelighet i kommunikasjonen sin. Det vil han vise her nå, sier NRK-ekspert Bengt Eriksen.

KLAR TALE: Brann-trener Martin Ho sa tydelig ifra hva han synes om lagets innsats både underveis i kampen og i pausen. Foto: NTB

– Det var flaut. Det er ikke sånn vi ønsker å fremstå, rett og slett, sier Branns kaptein Marthine Østenstad om de første 45 minuttene.

Pausepraten så lenge ut til å hjelpe for Brann, men LSK Kvinner var heller ikke ferdigscoret i kampen som endte med 4-2 seier til vertene.

Målpakke: Lillestrøm 4 - 2 Brann

Drømmescoring

LSK kvinner fikk en pangstart på kampen da den nyinnkjøpte spissen Ásdís Halldórsdóttir scoret på et hjørnespark etter knappe to minutter.

25 minutter ut i omgangen doblet Emilie Woldvik ledelsen med et drømmetreff fra nærmere 30 meter.

Drømmescoring fra langt hold

– Det er helt praktfullt utført av Woldvik. Først det å se muligheten, dernest det å mestre og utnytte det. Flott, flott, flott scoring, sa Bengt Eriksen.

– Det var utrolig kult. Jeg tenkte «Det er nå eller aldri» og skjøt. Det er utrolig deilig å få det drømmetreffet, sier Woldvik selv om scoringen etter kampslutt.

Også presidenten i Norges Fotballforbund, Lise Klaveness, var på plass i hallen og lot seg imponere.

– Et helt utrolig mål, og en fantastisk omgang av LSK Kvinner. De har gjort alt rett i denne omgangen, sa Klaveness.

Brann fikk en kjempesjanse på hjørnespark like før pause, men bommet fra kloss hold.

Sjansen før pause skulle likevel vise seg å være et tegn på hva som ventet etter hvilen.

Målkalas

Brann gjorde ett bytte i pausen. Ut gikk den nyinnkjøpte storscoreren Anna Aahjem, inn kom Larissa Crummer.

Etter 53 minutter fikk de også reduseringen. Den tidligere kapteinen Cecilie Redisch Kvamme scoret 2-1 målet.

Bare fire minutter senere dundret Rakel Engesvik inn 2-2 med nok et langskudd.

Nytt klassemål i toppserieåpningen

– Hun tar en Woldvik, sa Traaen, og viste med det til likheten mellom Engeviks scoring og Woldviks langskudd fra førsteomgang.

– Det var et godt treff. Jeg har hørt rykter om at Cecilie Fiskerstrand står langt ute, så da har jeg fått beskjed om å skyte tidlig. Det var et godt tips det, sier målscoreren selv.

LSK Kvinner slo tilbake

Det måtte en utlikning til før LSK Kvinner våknet i andreomgang, men da svarte de til gjengjeld med nok et kunstmål.

For to minutter etter Branns andre scoring, smalt finske Emma Peuhkurinen til med et skudd i krysset fra 18 meter. Dermed stod det 3-2 og LSK Kvinner var tilbake i ledelsen.

Limer den i krysset og sender lillestrøm i ledelse

– Det tar aldri slutt dette her. Hva blir det neste? At de skyter fra snøfonna utenfor stadion? utbrøt kommentator Traaen og fortsatte:

– Vær så snill ikke la denne kampen bli ferdig. La oss holde på hele kvelden og hele natta. Dette kan bli en av tidenes heftigste toppseriekamper og jeg har kommentert Toppserien siden 2000.

Etter 76 minutter headet Amalie Eikeland i stolpen for gjestene, men nærmere kom ikke Brann i andreomgang.

I stedet var det LSK Kvinner og Tonje Erikstein som doblet ledelsen på straffespark i det 90. minutt.

Dermed fikk hjemmelaget en knallstart på sesongen hjemme mot en av de store gullfavorittene.

For Brann venter Barcelona i kvartfinale i Mesterligaen på onsdag.

– Dette er en vekker. Ikke bare for Barcelona-kampen, men også for hele sesongen, sier trener Ho.