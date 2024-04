Brann slo Odd - avsluttet med utespiller som keeper

KFUM Oslo sikret klubbens første eliteserieseier

Etter to uavgjort og ett tap vant KFUM Oslo sin første eliteseriekamp søndag. To mål før pause sørget for 2-0-seier over Sarpsborg på bortebane.

Oslo-laget var effektivt før hvilen, og Johannes Nuñez og Petter Nosa Dahl ordnet 2–0. Sarpsborg ledet an i andreomgangen, men greide ikke å forhindre at poengene ble med tilbake til hovedstaden.