Det er den påstanden Mikkelsen nå slår kraftig tilbake mot.

– Jeg har ingen oversikt over situasjonen når det skjer. Det var ingen intensjon i det hele tatt å skade spilleren. Jeg har aldri intensjon om det. Jeg hørte at Kåre meldte på direktesendt TV at jeg gjorde det med vilje, og det er ganske ufint, sier Mikkelsen til NRK.

Tromsø-spiller August Mikkelsen avfeier at han prøvde å felle Pedersen med vilje. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB

Bakgrunnen for det hele er som følger: I det 65. minutt i kampen mellom Brann og Tromsø, som for øvrig endte 1-1, hoppet Brann-kapteinen Daniel Pedersen skyhøyt opp i en hodeduell. På vei opp ble det kontakt med Tromsø-spiller August Mikkelsen, og Pedersen fikk en rotasjon.

– Skummelt og dårlig gjort

På vei ned var han helt ute av balanse, og det så ut som han landet veldig forkjært rett på nakken før han ble liggende tilsynelatende stille på ryggen i starten.

Det medisinske apparatet til Brann ble tilkalt umiddelbart, og Eurosport lot være å filme mens Pedersen fikk behandling.

På vei ut av banen var dansken ved bevissthet, og klarte også å ta av seg kapteinsbindet på venstre arm på vei ut.

Pedersen rørte på armene mens han fikk behandling, og tok blant annet av seg kapteinsbindet. Foto: Marit Hommedal / NTB

Alt tyder på at det går bra med Pedersen, som har vært til røntgen i kveld. Men på direktesendt TV langet Brann-trener Kåre Ingebrigtsen altså ut mot Mikkelsen.

– Det er fryktelig uvørent gjort av han som gjorde det. Han gjorde det med vilje. Det er skummelt og dårlig gjort. Hvis det der gikk bra, så var vi heldige, sa Ingebrigtsen til Eurosport.

Litt etterpå fulgte Ingebrigtsen opp dette i intervju med NRK:

Brann-trener Kåre Ingebrigtsen kaller det Mikkelsen gjorde for farlig spill. Foto: Marit Hommedal / NTB

– Går det bra, har vi hatt flaks. Han var liten han som gjør det, og han går inn i Daniel når han er oppe i lufta bare for å tippe ham rundt. Det der er farlig og kunne gått ordentlig dårlig. Han gjør det med vilje, og går inn i den duellen for å tippe ham rundt, og det må dommerne håndtere på en helt annen måte. Det er farlig spill, sier Ingebrigtsen.

Mikkelsen er synlig preget når han møter NRK for å svare på påstanden, som han har fått gjenfortalt av andre på laget.

– Det stemmer ikke i det hele tatt. Jeg ville aldri skadet en spiller, og jeg håper han kommer seg raskest mulig etter fallet. Jeg syns det er synd at Kåre å si det på direktesendt TV, sier 20-åringen.

– Håper det ikke er alvorlig

Han sier det var ubehagelig å se Pedersen gå ned for telling etter duellen.

SKYHØYT: Daniel Pedersen var langt over bakken i duellen med Mikkelsen før han landet stygt. Foto: Marit Hommedal / NTB

– Jeg håper han kommer seg så raskt som mulig tilbake, og at det ikke er noe alvorlig. Jeg håper han har det bra nå, sier Mikkelsen.

Også Tromsø-trener Gaute Helstrup avfeier Ingebrigtsens påstand om at Mikkelsen skapte en farlig situasjon med viten og vilje.

– For meg høres det veldig rart ut. Nå har jeg ikke sett den om igjen, men August Mikkelsen har jeg aldri sett skade en flue med vilje engang. Så den kjøper jeg ikke i det hele tatt. Men jeg forstår frustrasjonen fra Kåre, sier Helstrup til NRK.

Kampen på Brann Stadion endte til slutt 1–1. Tromsø tok ledelsen halvveis ut i første omgang, men Daouda Bamba sørget for at Brann fikk med seg ett poeng med sin scoring like før pause.

Dermed sliter Kåre Ingebrigtsen menn fortsatt i bunn av tabellen med sine seks poeng.

– Jeg synes vi har ok perioder, men så slutter vi å spille som lag, sier Ingebrigtsen.